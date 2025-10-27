Cavi speciali: cosa sono, in quali settori industriali usarli e perché

Capita spesso di sentire parlare di cavi speciali e la definizione potrebbe sembrare quasi misteriosa. In realtà, si tratta semplicemente di conduttori progettati per funzionare in condizioni in cui i cavi tradizionali non possono essere impiegati, come il calore intenso, il freddo continuo, le vibrazioni, la presenza di oli o di sostanze aggressive, i movimenti che durano nel tempo, gli spazi ristretti o specifici requisiti di sicurezza. Non si tratta, quindi, di semplici possibilità tecniche opzionali, ma di requisiti concreti per la continuità di macchine, linee produttive e sistemi di controllo.

Cosa rende diversi i cavi speciali

In tema di cavi speciali, la differenza nasce da materiali e modalità di costruzione. La parte conduttrice può essere in rame stagnato, nichelato o argentato, quando le temperature salgono o l’ossidazione deve essere tenuta sotto controllo. Varia anche la geometria: esistono cavi unipolari per collegamenti semplici, multipolari per segnali e potenza in un unico cablaggio, coppie per la misura precisa, coassiali per trasmissioni ad alta fedeltà.

Attorno al conduttore, c’è lo strato isolante. Qui entrano in gioco composti che resistono a calore, freddo e agenti chimici: si tratta, ad esempio, di silicone, fibra di vetro, PTFE, FEP, PFA, elastomeri ad alte prestazioni. Quando l’ambiente è carico dal punto di vista elettrico, la schermatura evita che il disturbo rovini i dati di un sensore o la stabilità di un meccanismo.

All’esterno, si trova la guaina, che può essere liscia per aree alimentari, antiolio per l’officina, a bassa emissione di fumi e alogeni per luoghi affollati, armata per zone a rischio urti.

Dove si utilizzano i cavi speciali

Le applicazioni spaziano dai forni industriali alle linee di confezionamento, dalle presse ai robot, passando per i settori HVAC, trattamento acque, energia rinnovabile, vetro, laterizi, chimica fine, oli e gas, ferroviario, navale, medicale e di laboratorio. In ognuno di questi contesti cambiano le priorità: in una vetreria è fondamentale la temperatura, in un ambiente produttivo con robot servono flessibilità continua e resistenza, in un laboratorio di produzione alimentare è necessaria la pulizia, quindi guaine impermeabili e facili da sanificare.

La realtà quotidiana indica un altro dettaglio spesso trascurato, tutto ciò che ha a che fare con gli accessori: pressacavi, connettori, guaine, staffe e passacavi completano il quadro e, se scelti male, potrebbero vanificare le prestazioni del cavo. Nella bulloneria di macchina servono componenti affidabili, come, ad esempio, viti ed elementi di fissaggio, perché un serraggio incerto sul pressacavo può tradursi in infiltrazioni o trazioni che troncano il conduttore nel punto peggiore.

Alte temperature, misura e controllo: cavi per termocoppie e termoresistenze

Quando si misura il calore con precisione, entrano in scena termocoppie e termoresistenze. Le termocoppie richiedono cavi di compensazione o di estensione con conduttori di lega compatibile, per non falsare la lettura tra giunto caldo e strumento. Le termoresistenze (PT100, PT1000) lavorano su variazioni di resistenza; in questo caso contano materiali stabili e schermatura precisa per evitare disturbi.

Nelle aree di fonderie, forni, trattamenti termici o linee di cottura, i cavi per elevate temperature sono realizzati usando appositi materiali ignifughi che resistono al calore e al deterioramento. Si vedono guaine in fibra di vetro, conduttori nichelati, isolanti in PTFE o PFA, a volte rivestimenti in acciaio per evitare l’abrasione.

Anche l’installazione del cavo richiede una certa attenzione: si evita di passare troppo vicino a bruciatori o resistenze scoperte, si rispettano i minimi di curvatura e si protegge il cavo nei tratti a rischio gocce di metallo o schizzi.