Uno dei lavori più antichi ma ancora utili al mondo è sicuramente quello del fabbro. Ma quando chiamare un fabbro? In molti, fino a quando non ne hanno avuto bisogno si sono chiesti in che momenti la figura del fabbro potesse aiutarli per le loro attività quotidiane.

Il fabbro è un professionista che opera sia in pronto intervento sia per fornire al cliente una soluzione in termini di porte, serrature, problematiche in casa, forzatura delle serrature ecc…Ma vediamo nel dettaglio cosa fa e quando contattare un fabbro.

Cosa fa il fabbro?

Il fabbro lavora nell’ambito della manipolazione e forgiatura di metalli, si occupa della realizzazione di cancelli, ringhiere, scale, soppalchi, letti in ferro battuto, elementi d’arredo ecc…Tutte le opere che vengono realizzate dal fabbro devono di solito rispettare le esigenze dei clienti e al contempo essere in grado di coniugare le tecnologie moderne con i sistemi tradizionali.

Il lavoro finale del fabbro in termini di design e di durevolezza prevede che l’opera realizzata sia funzionale ma in alcuni casi anche esteticamente piacevole e ricercata. Tra i servizi che il fabbro può offrire ai suoi clienti ci sono anche:

Riparazione di serrande

Riparazione delle tapparelle

Riparazione delle porte blindate

Riparazione e installazione di porte tagliafuoco o antipanico

Tutte queste attività sono seguite dal fabbro sempre con la massima preparazione e professionalità. Solo questa figura è in grado di lavorare al meglio su tutto ciò che riguarda: porte, serrature, casseforti, portiere, tapparelle, ringhiere ecc…





Quando chiamare il fabbro con urgenza

Quando chiamare il fabbro con urgenza? I fabbri oltre a lavorare in officina di solito offrono un servizio di Pronto Intervento per aiutare le persone che ne hanno bisogno nell’immediato.

Facciamo un esempio, sei di Torino e non riesci più ad aprire la porta di casa: come fare? Semplice devi chiare un Fabbro Torino Urgente che in pochi minuti sia in grado di risolvere la tua situazione.

L’intervento urgente di un fabbro è di certo uno dei servizi più richiesti dalle persone. Infatti, a chi non è capitato di dimenticare le chiavi di casa senza la possibilità di recuperarle? Oppure a quanti è capitato di non riuscire più ad aprire la serratura perché si erano lasciate le chiavi dietro la porta?

I casi in cui non si riesce ad aprire la porta di casa sono quelli che più richiedono l’intervento di un fabbro. Perché solo un fabbro è in grado di aprire la porta senza apportare alcun danneggiamento al meccanismo, permettendo di recuperare le chiavi, senza dover cambiare la serratura o la porta stessa.

Un fabbro esperto, procede dunque ad aprire la porta senza che il meccanismo venga danneggiato. In questo modo, una volta recuperate le chiavi sarà possibile entrare e uscire tranquillamente di casa.

Quando chiamare un fabbro per la sicurezza della propria casa

Oltre che nel momento in cui si perdono o si lasciano accidentalmente in casa le chiavi, l’installazione di porte blindate e nuove serrature è necessaria anche nel momento in cui entrano i ladri in casa oppure c’è stato un tentativo di effrazione, o ancora nel caso in cui sia stata sfondata la porta dai pompieri per un intervento urgente.

In tutte queste occasioni è possibile chiamare un fabbro che può occuparsi in modo accurato dell’installazione delle porte blindate, di installare le nuove serrature, di ripristinare la sicurezza e funzionalità di una porta dopo un’effrazione o un intervento delle forze dell’ordine.

Il fabbro grazie alla sua preparazione e professionalità può aiutarti a rendere la casa più sicura con: cancellate, inferiate, installazione di porte blindate, nuove serrature, e tutto ciò che può proteggere la tua abitazione da eventuali malintenzionati.