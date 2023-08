Norma UNI 11673-1: Requisiti e criteri di verifica per la progettazione degli infissi

La norma UNI 11673-1, emanata il 2 marzo 2017, rappresenta una pietra miliare nel settore degli infissi, definendo i requisiti e i criteri di verifica per la progettazione e la posa in opera.

Questa normativa, la prima parte di una serie di regolamentazioni, si concentra su tre elementi fondamentali che rivestono un ruolo chiave nella definizione degli standard e nella garanzia delle prestazioni degli infissi.

Esploriamo i concetti chiave di questa norma e l’importanza che riveste per progettisti, produttori di serramenti e posatori. Lo facciamo insieme agli esperti di infissi a Udine di Gioma srl.

Definizione degli standard della progettazione della posa in opera

La norma UNI 11673-1 pone un’enfasi significativa sulla conservazione delle prestazioni certificate dal produttore del serramento dopo l’installazione. Ciò significa che il serramento deve mantenere le stesse prestazioni misurate in laboratorio anche una volta posato correttamente. Questo aspetto è fondamentale per garantire che l’infisso offra le prestazioni promesse e che l’investimento fatto per l’acquisto sia valorizzato.

Caratteristiche e materiali di sigillatura e riempimento

Un altro elemento fondamentale definito dalla normativa UNI 11673-1 riguarda le caratteristiche e i materiali di sigillatura e riempimento utilizzati durante la posa in opera degli infissi. È essenziale utilizzare materiali di qualità e seguirne le indicazioni specifiche per garantire una corretta installazione e la massima tenuta dell’infisso. Questo aspetto contribuisce alla sicurezza e alla durabilità della posa in opera, evitando infiltrazioni d’acqua, problemi di muffa e altre criticità legate all’isolamento termico e acustico.

Risoluzione di situazioni critiche e sostituzione di serramenti

La norma UNI 11673-1 fornisce anche indicazioni su come affrontare situazioni critiche durante la posa in opera, ad esempio nel caso di sostituzione di serramenti esistenti. Questo aspetto è di particolare rilevanza per i progettisti del nodo di posa, che devono prevedere soluzioni appropriate per adattare i nuovi serramenti agli elementi esistenti. La normativa offre linee guida per gestire queste situazioni in modo efficace e garantire risultati ottimali.

Chi riguarda la norma UNI 11673-1 sulla posa degli infissi

La norma UNI 11673-1 è di interesse per tre figure professionali principali che operano nel settore degli infissi: i progettisti del nodo di posa, i produttori di serramenti e i posatori.

I progettisti del nodo di posa sono i professionisti responsabili del progetto e della preparazione delle attività operative da svolgere in cantiere. Devono avere una conoscenza approfondita della normativa per garantire la conformità della progettazione e la corretta esecuzione della posa.

I produttori di serramenti devono adeguarsi alla normativa e fornire istruzioni dettagliate per la posa in opera dei loro infissi. Devono garantire che i loro prodotti soddisfino i requisiti definiti dalla norma e offrano prestazioni conformi alle aspettative dei clienti.

I posatori, invece, sono i professionisti che si occupano della fase operativa della posa in opera. Devono seguire attentamente le linee guida della normativa e assicurarsi di scegliere i materiali adeguati per garantire una posa corretta e conforme ai tre livelli definiti.

Posa degli infissi: applicazione pratica della norma UNI 11673-1

La normativa UNI 11673-1 stabilisce che la posa in opera degli infissi deve garantire le stesse prestazioni misurate in laboratorio. Pertanto, l’infisso deve essere posato correttamente per ottenere i risultati promessi dal produttore e assicurare il pieno valore dell’investimento effettuato.

Uno degli aspetti cruciali della posa in opera è il fissaggio meccanico del serramento. Il serramento deve essere stabile e fissato correttamente per evitare deformazioni che potrebbero compromettere la posa a tutti i tre livelli. Un fissaggio inadeguato può causare infiltrazioni d’acqua, problemi di isolamento termico e riduzione delle prestazioni generali dell’infisso.

È importante seguire attentamente le indicazioni della norma UNI 11673-1 per garantire un corretto fissaggio meccanico e preservare l’integrità dei prodotti utilizzati durante la posa in opera. Un fissaggio inadeguato può causare danni irreparabili a materiali come sigillanti e schiume, compromettendo l’efficacia dell’isolamento termico, l’isolamento acustico e la durabilità complessiva dell’infisso.

Infine, è fondamentale comprendere che il successo dell’installazione degli infissi dipende principalmente dalla posa in opera. La norma UNI 11673-1 conferma l’importanza della corretta esecuzione della posa per garantire prestazioni a lungo termine e durabilità degli infissi.

Anche la migliore finestra sul mercato può presentare problemi se non viene posata correttamente. Pertanto, è essenziale affidarsi a professionisti qualificati che seguano le linee guida della norma per ottenere risultati ottimali e massimizzare la durata dei serramenti.