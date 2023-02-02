Le cause per cui una lavatrice perde acqua

Possedere una lavatrice in casa è estremamente utile per gestire meglio le faccende domestiche e ottimizzare i tempi di cura degli indumenti. Ma come tutti gli elettrodomestici, anche la lavatrice ha bisogno della giusta manutenzione per funzionare correttamente.

Un problema comune che moltissime persone sperimentano, è quello relativo all’acqua all’interno della vasca: se infatti quest’ultima tendesse a traboccare durante il suo ciclo di lavaggio potrebbe portare a qualche danno al macchinario stesso assieme agli indumenti inseriti nell’elettrodomestico, che avrebbe bisogno di un pronto intervento idraulico. In questo articolo scoprirete in dettaglio quali sono le principali cause che possono portare ad un malfunzionamento del genere e come riuscire a prevenirle in futuro.

Le cinque cause principali di una lavatrice che perde

In questo paragrafo, andremo ad elencare le cinque principali cause di perdita d’acqua da una lavatrice:

Tubo allentato o rotto: uno dei motivi più comuni per cui la lavatrice perde acqua è la presenza di un tubo allentato o rotto. Se questo tubo è allentato o rotto, l’acqua può filtrare attraverso la giunzione e causare una perdita. Si possono controllare i tubi allentati allungando leggermente la sezione problematica con un attrezzo, quindi stringendola con le dita.

Filtro bloccato o ostruito: un altro motivo comune per cui la lavatrice perde acqua è che il filtro è ostruito o bloccato. Il filtro della lavatrice si trova generalmente sul fondo della macchina e raccoglie i detriti come capelli e detriti sintetici durante l’utilizzo: se questi detriti si accumulano nel filtro, questo può bloccarlo e causare la perdita della macchina.

Guarnizioni difettose: le guarnizioni sono componenti importanti del sistema di scarico della lavatrice. Se non sono installate correttamente o sono usurate, possono facilmente causare perdite d’acqua. Un modo semplice per verificare le guarnizioni è quello di passare un pezzo di carta sopra i giunti e vedere se vi sono tracce di umidità.

Sovraccarico del cestello: in alcuni casi, il sovraccarico del cestello può spostare l’asse centrale della lavatrice in posizione obliqua rispetto al livello del pavimento. Questo può causare la fuoriuscita di acqua dal lato opposto al carico. Si consiglia di assicurarsi che il carico della lavatrice sia distribuito uniformemente nel cestello ed evitare sovraccarichi in posizioni scomode come in fondo al cestello.

Problemi con il motore: la fuoriuscita d’acqua potrebbe verificarsi a causa di problemi con il motore. Per fortuna, però, molti produttori forniscono istruzioni dettagliate su come riparare i motori difettosi.

I tre consigli importanti per evitare future perdite d’acqua

Ci sono alcuni consigli fondamentali che è possibile seguire per prevenire le future perdite d’acqua ed evitare di trovarsi in queste situazioni.

Il primo è quello di controllare la guarnizione della porta. La guarnizione della porta è una parte fondamentale del buon funzionamento di una lavatrice. Per assicurarsi che la guarnizione sia intatta, è necessario controllarla regolarmente per verificarne lo stato e la presenza di eventuali forature o danni. Se si riscontrano delle irregolarità, è necessario sostituire la guarnizione al più presto.

Il secondo è quello di utilizzare il giusto carico d’acqua. Un altro modo importante per evitare le perdite d’acqua è quello di effettuare un carico d’acqua corretto ogni volta che si fa un lavaggio. Un carico eccessivo può portare a delle perdite in caso di sovraccarico o surriscaldamento della macchina. Inoltre, è importante non caricare troppo la lavatrice con indumenti pesanti o con tessuti spessi, che possono bloccare l’accesso dell’acqua al tamburo della macchina, causando un accumulo di acqua all’interno del cestello, con conseguente rischio di perdite.

Il terzo è quello di pulire periodicamente i filtri. Se i filtri non vengono puliti regolarmente, possono accumularsi detriti e questo può bloccare l’accesso dell’acqua alla macchina, con conseguente rischio di perdite. Per assicurarsi che i filtri siano puliti e non blocchino l’accesso dell’acqua, è necessario controllarli regolarmente e pulirli accuratamente con un panno umido prima di procedere a qualsiasi altra attività sulla lavatrice.