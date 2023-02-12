Key bumping: che cosa è e come funziona

l key bumping è una tecnica che sta diventando sempre più popolare tra i ladri di casa: consiste nell’utilizzo di un attrezzo specifico per aprire serrature senza averne la chiave originale. Questo metodo è considerato particolarmente insidioso poiché non lascia tracce: nessun segno d’effrazione, niente da riparare e nessuna preoccupazione per l’usura delle serrature o dei meccanismi interni.

In questo articolo, esamineremo il key bumping in dettaglio, esaminando che cosa è e come funziona nel dettaglio. Prima di iniziare, però, ricordiamo di contattare un fabbro Monza per ricevere degli ottimi consigli in termini di protezione della casa dal key bumping (e da tutti gli altri metodi di scasso e di effrazione).

Che cosa è il key bumping

Il key bumping è una tecnica molto semplice, ma efficace, che consente ai malviventi di aprire le porte e le serrature senza dover ricorrere alla forza o all’utilizzo di strumenti meccanici.

In generale, ma lo vedremo più nel dettaglio nel prossimo paragrafo, la tecnica del key bumping consiste nel collocare la testina della chiave nella parte superiore della serratura e poi colpire la testina con un piccolo attrezzo, come ad esempio un martello o una lima. Il colpo causerà una serie di piccole vibrazioni che la faranno scattare. Questa tecnica viene usata da anni e ha guadagnato notorietà negli ultimi decenni grazie all’utilizzo della tecnologia moderna che ha reso più semplice l’utilizzo del key bumping da parte dei malviventi e dei ladri.

Come funziona il key bumping

Come abbiamo detto, il key bumping è una tecnica di apertura di serrature che può essere usata per entrare in un luogo senza usare una chiave e consiste nell’utilizzo di uno strumento appositamente progettato per sovrapporre l’interno di una serratura con le sue parti interne, in modo da creare un varco sufficiente per far scorrere un nuovo mazzo di chiavi all’interno della serratura.

Per comprendere meglio come funziona il key bumping, è prima necessario avere una conoscenza base della struttura interna della maggior parte delle serrature. Comprendere come è fatta la serratura, come funziona e quale tipo di chiavi sono richieste per aprirla, è utile nell’identificazione degli strumenti necessari per effettuare il key bumping. Le serrature più comunemente usate sono generalmente composte da due parti principali: un blocco cilindrico, che è la parte all’interno della porta, e un blocco a pistone, che è la parte all’esterno della porta. All’interno del blocco cilindrico si trovano i meccanismi per la serratura, tra cui le molle, i cilindri e l’albero. Il cilindro può essere controllato dalle chiavi inserite nella porta, trasformando la posizione delle molle in modo che siano allineate con i fori corrispondenti sul blocco a pistone. Quando questi fori si allineano correttamente, il blocco a pistone può essere ruotato liberamente e l’uscita è aperta.

L’obiettivo del key bumping è quello di simulare il movimento delle chiavi nella serratura per forzare l’allineamento dei fori. Per fare questo, vengono utilizzati strumenti appositamente progettati che consentono di introdurre rapidamente e in modo efficace nuove chiavi all’interno della serratura. Questi strumenti possono variare in base al tipo di serratura e alle sue esigenze specifiche. Un comune strumento utilizzato nel key bumping è detto “stilo”: si tratta di un barattolo che contiene un set di piccoli oggetti metallici sotto forma di cilindri o punte. Per effettuare il key bumping con uno stilo, si inserisce lo strumento nella serratura e si comprimono delicatamente le molle dentro la serratura finché non si sente che si stanno muovendo. Una volta che le molle sono state spostate abbastanza da allineare i fori su entrambi i lati della porta, lo stilo viene quindi rimosso in fretta dalla porta in modo che i fori possano rimanere bloccati in questa posizione. Una volta che i fori sono stati allineati correttamente, un nuovo mazzo di chiavi può essere introdotto nella serratura e girato finché non si sentirà la porta aprirsi.