Illuminazione bagno: tutto ciò che c’è da sapere per sceglierla al meglio

L’oggetto della nostra guida odierna è un argomento tanto importante quanto, paradossalmente, sottostimato all’interno dell’ambito di riferimento dai meno avvezzi. Parleremo, infatti, di arredamento e, nella fattispecie, di illuminazione in un ambiente che viene considerato da molti come il più personale e intimistico della casa: il bagno. L’arredo del bagno e la sua importanza sono stati oggetto di un aumento considerevole dell’importanza da parte delle persone che arredano casa e degli addetti ai lavori come gli interior design, trattandosi di un luogo che, sin dalla progettazione, necessita di svariate premure. L’illuminazione del bagno svolge una funzione pratica, ma ha anche un impatto molto significativo sul fronte estetico e sulla percezione che si ha dello stesso.

Alla luce delle premesse, comunque, bisogna sottolineare che la scelta dell’illuminazione più adatta per il bagno rappresenta un compito relativamente difficile. L’ambiente in questione, infatti, deve essere arredato, illuminato e disposto in maniera funzionale, affinché permetta di assolvere alle mansioni quotidiane comodamente. Ciò nonostante, deve permettere all’utilizzatore di rilassarsi e di trovare ristoro, soprattutto al termine di una lunga giornata di lavoro o di studio, quando potrebbe essere necessario far fronte al bisogno di relax in un ambiente favorevole allo stesso.

Nelle prossime righe, dunque, intendiamo fornire alcune nozioni e consigli utili per l’illuminazione del bagno, scegliendo le lampade per illuminare il bagno più adatte alle proprie esigenze, tenendo anche conto del fatto che occorre acquistare complementi di qualità che siano durevoli e funzionali nel tempo. Scopriremo, dunque, come scegliere lo stile della lampada in funzione del design della stessa e come disporle in maniera tale da trarre il meglio dal loro utilizzo.

Lampade da bagno: design al servizio della funzionalità

Come avrete avuto modo di evincere dalle premesse, le lampade da bagno possono essere acquistate in diverse versioni e tipologie ed è proprio per questa ragione che occorre fare attenzione a tutte le variabili coinvolte quando si è in procinto di investire nell’illuminazione della propria sala da bagno. Di sicuro, una delle cose più importanti di cui tenere conto quando si acquistano lampade da bagno è lo stile dell’ambiente nel complesso. Questo, perché esistono versioni differenti – da quelle più classiche ai design minimalisti e moderni – utili ad impreziosire le sale da bagno di tipologia più disparata.

Tra gli aspetti più importanti di cui occorre tenere considerazione quando si sceglie la lampada da bagno, dunque, c’è proprio lo stile del resto della sala. Se si possiede un bagno classico, del resto, si possono preferire lampade in stile tradizionale, come quelle in ferro battuto o vetro soffiato. I bagni dallo stile moderno, invece, potrebbero sposarsi meglio con lampade dallo stile minimalista, magari in acciaio o vetro satinato.

Come già è possibile evincere dal titolo, poi, nella scelta della lampada da bagno è necessario prendere in considerazione anche l’aspetto funzionale. Se si desidera avere un’illuminazione adeguata allo specchio o per zone particolari della sala, dunque, si potrebbe pensare di optare per una lampada a parete con bracci regolabili, con la quale direzionare la luce in funzione delle esigenze. Chi intende creare un’atmosfera rilassante a luci accese, invece, potrebbe adottare una lampada a sospensione o incasso.

Luce calda o luce fredda in bagno? Ecco cosa serve sapere per scegliere

Abbiamo citato a più riprese la verità sulla vocazione effettiva della sala da bagno: il relax degli utilizzatori. Per questo motivo, premettendo che il nostro consiglio è sempre quello di scegliere lampadine a led e a risparmio energetico di ultima generazione, vi suggeriamo caldamente di optare per un’avvolgente luce calda, in grado di generare un’atmosfera confortevole ed accogliente.