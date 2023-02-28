I migliori consigli per ristrutturare una casa in montagna

Sempre più persone, quando ne hanno la possibilità scelgono di acquistare una casa in un luogo di vacanze in modo da trovare ristoro al termine di mesi estenuanti di lavoro o, comunque, ogni qualvolta la routine lo permetta. Ancora di più, scelgono località in cui è possibile trasferirsi o comunque restare per archi di tempo lunghi. La montagna è una di queste. Si tratta, infatti, di una location molto particolare nella quale soggiornare, perfetta per godere della neve in inverno e del caldo e dei colori in estate.

La sensazione di calma e serenità offerta dai paesaggi di montagna, del resto, è straordinariamente rilassante, così come respirare i profumi e la freschezza della natura. Ovviamente, possedere una casa in montagna, così come in qualsiasi altro contesto, del resto, significa fare fronte ad una serie di oneri peculiari. Avere un immobile vuol dire anche saper prendersene cura e, di certo, le case per le vacanze non sono da meno, al di là del contesto nel quale si trovano.

Ovviamente, per una casa in montagna si vogliono adottare scelte stilistiche particolari che richiamino l’ambiente circostanze e che facciano sì che i vari locali dell’immobile si sposino alla perfezione con le esigenze a livello di comfort richieste, con un occhio importante nei confronti del tepore in cui una casa del genere dovrebbe avvolgere. Scopriamo, dunque, nelle prossime righe, alcuni consigli per ristrutturare una casa in montagna nel migliore dei modi per le proprie esigenze.

Complementi d’arredo e materiale per i rivestimenti

Come già precedentemente accennato, una casa in montagna deve mantenere delle caratteristiche tali da permetterle di sposarsi con l’ambiente circostante e con le intenzioni della vostra permanenza. Questo si traduce, inevitabilmente, nella scelta di complementi peculiari, che richiamino la natura grazie all’utilizzo del legno e alla semplicità, oltre a adottare tinte tenui per le pareti e pavimenti rustici per interni. In questo modo, potrete sentire la natura dentro e fuori casa e conferire un’estetica avvolgente e pacata ai vari ambienti della casa senza scendere a compromessi con la comodità degli stessi, optando per soluzioni che sappiano aumentare la vivibilità dei locali, sia d’inverno che d’estate.

Camino

Ovviamente, bisogna fare molta attenzione anche all’arredo interno e, questo, significa dotare gli ambienti di tutti i comfort necessari per poterne godere al meglio, anche in inverno. In una casa in montagna con tutti i crismi, quindi, il camino non può mancare, sia per un discorso prettamente funzionale che dal punto di vista estetico. Parlare di baite, chalet, neve e, in generale, montagna, del resto, significa anche accendere il romanticismo grazie ad un caratteristico focolare, che sappia armonizzarsi coi materiali di rivestimento e con i complementi d’arredo.

Arredo outdoor

Tra le voci più importanti utili a conferire un aspetto rilassato e funzionale alla propria casa in montagna, non possono mancare i complementi d’arredo outdoor. Bisogna tenere presente, del resto, che una casa in montagna realmente affascinante deve essere progettata nei minimi dettagli per poter assicurare a chi la abita di rilassarsi a 360°. Questo si traduce nella selezione dei materiali utile a creare un’atmosfera unica, anche attraverso gli accostamenti di colori effettuati con consapevolezza. Anche per questo, l’arredo esterno ha bisogno di attenzioni particolari che permettano ai complementi posti in outdoor di accogliervi al meglio, in primis, e di permettervi di godere dei panorami naturali e dell’aria fresca nei momenti in cui più lo desiderate, magari organizzando anche barbecue e serate in giardino tra familiari e amici. Ecco perché, all’esterno della propria casa in montagna, non possono mancare complementi come il gazebo, le aiuole, tavoli e sedie.