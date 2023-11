Freddo e maltempo in vista: 6 consigli per proteggere la tua casa 

In un periodo di estrema incertezza meteorologica (si pensi, ad esempio, all’anticiclone africano Apollo che porterà l’Italia, ad ottobre, a punte di 33 gradi centigradi), la possibilità che un evento atmosferico apparentemente comune, come una normale pioggia stagionale, si trasformi in un potenziale pericolo è sempre in agguato. La domanda, allora, sorge spontanea: come è possibile proteggere sia se stessi che la propria abitazione da eventi meteorologici come alluvioni, piogge torrenziali e maltempo generale? È possibile prendere alcune misure preventive che, a fronte di un investimento minimo, possono fare la differenza in situazioni come quelle sopra descritte. Vediamole.

Come sistemare la casa per resistere alle inondazioni?

Preparare la propria casa per resistere agli eventi atmosferici più avversi è davvero possibile? Ciò che più preoccupa le persone, quando si parla di alluvioni e inondazioni, non è solo la caduta di una grandissima quantità d’acqua piovana. Il vero pericolo, infatti, deriva dal fango e dai detriti che, uniti alla forza della corrente dei fiumi che si formano, si trasformano in un’arma letale in grado di mettere a repentaglio le fondamenta di un’abitazione, che sia indipendente o in condominio. Anche se garantire una protezione totale dell’abitazione contro inondazioni di questa portata non è mai completamente possibile (in questo, una buona assicurazione sulla casa può coprire il costo per la riparazione di parti danneggiate o danni subiti), è possibile seguire sei consigli pratici che, avvalendosi dell’aiuto di professionisti, possono migliorare significativamente la sicurezza della vostra casa.

Tubi pluviali, via al riposizionamento

I canali di scolo possono intasarsi durante le forti piogge, specialmente se la costruzione della casa non è stata effettuata da professionisti. È importante ricollocare i tubi pluviali dopo aver calcolato correttamente la pendenza del terreno per garantire un deflusso efficace dell’acqua. La manutenzione regolare delle grondaie è essenziale per ottenere prestazioni ottimali in caso di alluvione.

Applicare rivestimenti idrorepellenti

Per impedire all’acqua di penetrare attraverso eventuali crepe presenti nel muro, è necessario impermeabilizzare i muri esterni della casa. Sigillanti idrorepellenti disponibili in commercio possono essere applicati su porte, finestre e pareti per proteggere l’abitazione dalle inondazioni.

Controlla la situazione di tubi e scarichi

Installare “valvole di non ritorno” nei tubi e scarichi idrici aiuta a prevenire la risalita dell’acqua nelle tubature interne, consentendo il corretto deflusso.

Coprire le prese d’aria

Le prese d’aria nelle abitazioni sono fondamentali per la circolazione dell’aria, ma possono diventare un punto di ingresso per l’acqua in caso di alluvione. È consigliabile coprire temporaneamente queste aperture con coperchi appositi durante l’emergenza e rimuoverli successivamente.

Proteggi il giardino

Per le abitazioni con giardino, è importante consultare un giardiniere o paesaggista professionista per progettare il terreno in modo che l’acqua scorra lontano dall’abitazione, evitando potenziali accumuli pericolosi. L’installazione di un cancello speciale può aiutare a sigillare gli ingressi che un cancello tradizionale non coprirebbe.

Attenzione all’impianto elettrico

Per prevenire cortocircuiti, esplosioni o incendi causati da eventi climatici estremi, è consigliabile rivedere la distribuzione delle prese elettriche, spostandole in zone più elevate, specialmente in aree a rischio.

Prendere queste precauzioni può contribuire significativamente a migliorare la sicurezza della tua casa e a proteggerti dalle conseguenze delle alluvioni e degli eventi meteorologici estremi a cui andremo incontro durante il prossimo inverno.