Cosa sono le boiserie moderne

Il termine boiserie è originariamente di derivazione francese e si riferisce all’uso di pannelli decorativi, solitamente di legno, applicati sulle pareti. Le prime sono state adoperate in Francia per decorare la reggia di Versailles, dando vita a quelle che oggi sono conosciute come boiserie classiche; questi pannelli sono caratterizzati da dettagli intagliati ed intarsiati, modanature e ornamenti che conferiscono alle stanze un aspetto raffinato e sofisticato, sono considerate simbolo di stile ed eleganza e sono molto utilizzate nelle case dove troviamo un tipo di arredamento di lusso.

La reale bellezza delle boiserie risiede nella loro versatilità e capacità di adattarsi a diversi stili di interni, e quando reinterpretate in chiave contemporanea possono offrire anche alle case attuali un valore aggiunto e rendere gli ambienti eleganti ed unici.

Alcuni esempi sono i modelli disponibili presso l’azienda Tolomello Mobili, che propone queste soluzioni di arredamento principalmente per scopi estetici, anche se non mancano concrete funzionalità pratiche che vedremo più avanti, e le presenta in diverse tipologie. Ciascuna di esse ha delle proprie caratteristiche distintive, è in materiali diversi e può essere integrata negli interni in vari modi a seconda dei gusti.

Nella sua versione più moderna la boiserie si distingue per le sue linee pulite e minimaliste, e viene solitamente realizzata in legno grezzo o laccato oppure in materiali come il metallo o il vetro che contribuiscono ad effetti ancora più sofisticati. È uno stile che si presta bene agli interni di lusso dal design moderno o agli spazi più minimalisti in cui si desidera un tocco di eleganza senza appesantire l’ambiente.

Le funzioni della boiserie moderna

La funzione principale della boiserie è quella decorativa anche se è in grado di offrire una serie di funzioni aggiuntive che la rendono anche una scelta pratica ed efficiente. Elemento distintivo e decorativo, aggiunge stile e personalità all’ambiente nel quale viene installata soprattutto se realizzata con linee pulite e materiali di alta qualità e crea un’elegante cornice per pareti e superfici, trasformando così gli interni in spazi accoglienti ed esclusivi. Grazie alla vasta gamma di design e finiture disponibili, la boiserie moderna si adatta a qualsiasi tema o stile di arredamento, ma oltre a questa funzione puramente estetica offre anche un valore pratico perché può essere utilizzata per proteggere le pareti oppure per nascondere imperfezioni, macchie o danni, garantendo un aspetto uniforme e impeccabile. Può inoltre fungere da isolante termico e acustico, contribuendo a creare un ambiente più confortevole e silenzioso.

Un’altra caratteristica è la sua versatilità nell’integrazione di elementi funzionali perché spesso permette di incorporare scaffali, vani segreti e sistemi di illuminazione integrati per ottimizzare l’utilizzo degli spazi e migliorare la funzionalità dell’ambiente.

Elementi chiave della boiserie moderna: materiali e design

Una siffatta soluzione di arredamento si distingue per l’uso di materiali di alta qualità come il legno pregiato e il metallo.

Il legno rimane il protagonista indiscusso ma viene impiegato in modo più leggero ed essenziale, spesso combinato con altri materiali per creare un maggiore effetto di contrasto e contemporaneità. Il design della boiserie moderna si caratterizza per linee pulite e sinuose con pannelli che possono essere intarsiati o semplicemente lisci, a seconda dello stile desiderato. La scelta dei materiali è fondamentale per conferire l’aspetto desiderato a questo accessorio di arredamento, ma come accennavamo i materiali maggiormente usati sono il legno, il laminato, il metallo ed in alcuni casi gesso o cartongesso.

Legno : I legni pregiati come mogano, ciliegio o noce, ma anche il cedro e il rovere sono materiali tradizionali utilizzati per la boiserie, grazie alla loro flessibilità e resistenza. La bellezza naturale del legno unita alla ricchezza dei dettagli che esso consente di ottenere con la lavorazione artigianale contribuisce a creare un aspetto elegante e raffinato. È per eccellenza il materiale che meglio si presta ad essere adoperato liscio oppure intagliato e intarsiato per ottenere degli effetti decorativi unici.



: I legni pregiati come mogano, ciliegio o noce, ma anche il cedro e il rovere sono materiali tradizionali utilizzati per la boiserie, grazie alla loro flessibilità e resistenza. La bellezza naturale del legno unita alla ricchezza dei dettagli che esso consente di ottenere con la lavorazione artigianale contribuisce a creare un aspetto elegante e raffinato. È per eccellenza il materiale che meglio si presta ad essere adoperato liscio oppure intagliato e intarsiato per ottenere degli effetti decorativi unici. Laminato : Il laminato è un materiale sintetico realizzato con strati di legno di minor pregio pressati a caldo ed è un’opzione più economica che offre una vasta gamma di colori e finiture. La boiserie realizzata con questo tipo di materiale è facile da pulire ed è adatta persino a cucine o bagni, oltre ad essere giovanile e moderna. Se ti interessa conoscere più nel dettaglio questo materiale, scopri cos’è esattamente il legno laminato.



: Il laminato è un materiale sintetico realizzato con strati di legno di minor pregio pressati a caldo ed è un’opzione più economica che offre una vasta gamma di colori e finiture. La boiserie realizzata con questo tipo di materiale è facile da pulire ed è adatta persino a cucine o bagni, oltre ad essere giovanile e moderna. Se ti interessa conoscere più nel dettaglio questo materiale, scopri cos’è esattamente il legno laminato. Metallo: Metalli quali l’alluminio e l’acciaio sono usati per ottenere un aspetto contemporaneo e uno stile industriale negli ambienti; inoltre la loro robustezza e la capacità di lavorazione del metallo consentono di ottenere strutture sottili ma dai dettagli molto intricati, realizzando così boiserie dal carattere deciso e audace ideale per ambienti urban chic e minimalisti.

Gli stili e le possibili varianti

La boiserie moderna si presta a una vasta gamma di stili e varianti adattandosi alle diverse preferenze e ispirazioni di design. Uno degli stili più popolari è senza dubbio quello classico, che richiama l’eleganza e il fascino delle boiserie originali, ma aggiungendo un tocco di modernità nei dettagli per attualizzare la composizione d’insieme e non renderla troppo “pesante” alla vista.

Altri stili includono il contemporaneo con linee essenziali e finiture minimaliste e persino lo stile rustico chic che unisce il calore del legno naturale a elementi industriali o vintage.

Con appositi accorgimenti e una accurata installazione può essere utilizzata anche in spazi esterni quali i porticati o i pergolati, se i materiali sono idonei, per creare atmosfere accoglienti e sofisticate; tutte le varianti si possono raggruppare in tre grandi gruppi: boiserie liscia, boiserie a doghe e boiserie pantografata.

Boiserie liscia

La boiserie liscia si caratterizza per la sua superficie uniforme e senza intarsi dallo stile minimalista e contemporaneo che conferisce un tocco di sobria eleganza agli ambienti. La sua struttura semplice la rende perfetta per l’arredo moderno, ma può essere adattata a diversi stili grazie alla vasta gamma di materiali e finiture disponibili. È la soluzione perfetta per chi cerca un’idea discreta ma sofisticata per arricchire pareti e spazi interni.

Boiserie a doghe

La boiserie a doghe si distingue per le sue strisce verticali oppure orizzontali che creano un design lineare ma accattivante che offre un effetto visivo stimolante da tenere in considerazione per aggiungere dinamicità e movimento alle pareti. Le doghe possono essere realizzate in legno, MDF, metallo o altri materiali consentendo un’ampia varietà di combinazioni cromatiche e di texture. Rappresenta la scelta ideale per chi desidera un tocco di originalità e un ritmo visivo all’interno degli spazi abitativi.

Boiserie pantografata

La boiserie pantografata è una forma di arte decorativa che si distingue per le sue intarsiature e rilievi intricati. I motivi intagliati a mano o con l’ausilio di macchine aggiungono una nota di eleganza e raffinatezza gli interni, consentendo di ottenere uno stile che si presta particolarmente bene a progetti di design sofisticati e classici, donando una sensazione di prestigio, sono la migliore opzione per chi ambisca ad esaltare il fascino di un ambiente raffinato creando atmosfere di grande impatto visivo.

La boiserie moderna offre infinite possibilità di applicazione all’interno di una casa aggiungendo un tocco di raffinatezza e carattere agli ambienti. Una delle opzioni più comuni è quella di utilizzare questo tipo di complemento d’arredo come rivestimento per le pareti di soggiorno e camera da letto creando un ambiente avvolgente e di grande impatto visivo.

In cucina può essere impiegata come pannello dietro il piano cottura o come rivestimento per l’isola centrale, aggiungendo calore e personalità allo spazio. Anche nei bagni può essere utilizzata per rivestire pareti e mobili trasformando l’ambiente in un‘oasi di benessere e stile. Naturalmente in questi ultimi due casi sarà bene affidarsi ad una esperta consulenza d’arredo per individuare i materiali giusti in grado di resistere a calore e umidità.

Per integrare la boiserie moderna negli spazi è fondamentale prestare attenzione alla scelta dei materiali e delle finiture, che devono armonizzarsi con lo stile generale dell’ambiente. Se si opta per un design minimalista e contemporaneo, è consigliabile selezionare una versione dalle linee pulite e finiture essenziali. D’altra parte se si desidera un’atmosfera più classica e raffinata si possono scegliere pannelli intarsiati e dettagli decorativi. È comunque importante bilanciare il suo utilizzo con gli altri elementi presenti nello spazio evitando di sovraccaricare l’ambiente e puntando a creare un armonioso equilibrio tra tradizione e modernità.

L’uso negli spazi commerciali: ristoranti, hotel e negozi

La boiserie moderna si presta anche per l’uso in spazi commerciali come ristoranti hotel e negozi di lusso. Questo elemento architettonico è in grado di creare un’atmosfera sofisticata ed elegante, perfetta per accogliere e stupire i clienti. In un ristorante può essere utilizzata per delineare zone specifiche come il bancone del bar o l’area del buffet, mentre in un hotel può arricchire la suite e le aree comuni con un tocco di lusso e raffinatezza. Nei negozi diventa un elemento distintivo in grado di esaltare i prodotti esposti e catturare l’attenzione dei clienti. Questo elemento di arredo e di design con la sua versatilità è in grado di arricchire e trasformare gli spazi in autentiche opere architettoniche.