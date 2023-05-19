Complementi d’arredo: tutto quello che bisogna sapere sulle foto su tela

Per dare un tocco più personale alla casa, si può provare a stampare le proprie foto su tela.

Questa può rivelarsi essere un’ottima soluzione per combinare il design alla personalizzazione, e dare all’arredamento un senso davvero completo. Poter rivivere ogni giorno i propri momenti più felici, semplicemente guardandoli passando da una stanza all’altra, è una sensazione che sa molto di casa. Ma cosa serve per riuscirci? E come utilizzare le foto come complementi d’arredo?



Ecco tutto quello che è bene sapere sulle stampe di foto su tela.

Colori nitidi e alta qualità delle immagini

La nitidezza e la precisione di stampa è fondamentale per un buon risultato.

Scegliere di arredare casa con le foto in tela di Photosì, ad esempio, significa poter vedere da vicino i propri ricordi in altissima qualità, perché la risoluzione dell’immagine viene mantenuta a ottimi livelli. Anche l’utilizzo dei colori giusti, però, fa la differenza: la tela è un materiale che assorbe la luce in misura maggiore rispetto alla carta, ed è per questo che “spegne” un po’ i colori delle immagini, facendoli apparire meno brillanti.

È importante quindi che nella stampa vengano utilizzati inchiostri a base di acqua proprio per aggirare il problema, e il risultato saranno foto dai colori nitidi, lucidi e soprattutto brillanti.

Per un effetto ancora più soddisfacente, è preferibile scegliere foto da stampare che non abbiano zone di ombra troppo grandi e scure.

Formati e dimensioni variabili

Non tutti i ricordi hanno la stessa importanza, e ce ne sono alcuni molto più rilevanti ed emozionanti di altri. Ecco perché anche le stampe di foto su tela non devono essere per forza tutte uguali!

Quando si decide di acquistare prodotti del genere, si ha la possibilità di selezionare il formato e la dimensione della tela da creare, in modo da personalizzare tutto il processo e non solo il contenuto.

Si può scegliere tra stampe quadrate oppure rettangolari, dal formato 20x20 fino al 120x120 per i ricordi più speciali. Grazie a queste opzioni variabili, si ha modo di creare delle composizioni vere e proprie con cui abbellire le pareti, scegliendo di accostare diverse stampe in modo originale, unico e di design.

Un’ottima idea è proprio quella di creare una composizione di stampe di famiglia o ricordi di viaggio, in modo da averli sempre sotto gli occhi.

Con o senza cornice

Di base le stampe di foto su tela sono senza cornice, in modo che il massimo dell’attenzione sia rivolto verso l’immagine, che è riportata su tutta la tela nella sua interezza (anche nei bordi).

Se però si considerano i ricordi di famiglia delle vere opere d’arte, allora si ha anche l’opportunità di acquistarle direttamente con la cornice: che sia in legno oppure metallizzata, questa andrà a impreziosire le proprie foto preferite e a racchiuderle con più eleganza. Inoltre, questa è la scelta più indicata se per esempio si vogliono abbinare le nuove stampe ad altre foto già presenti sulle pareti, o anche se si desidera alternarle a quadri e dipinti precedentemente incorniciati.

In questo modo non occorre rinunciare allo stile che si è già scelto per le pareti e si possono amalgamare i propri ricordi preferiti senza perdere l’armonia della stanza.