La possibilità di collegare Alexa alla maggior parte delle funzioni della propria casa aletta tantissime persone, che vorrebbero accendere e spegnere le luci direttamente ai chiedendolo al motore di ricerca digitale. Per questo motivo, tantissime persone si chiedono come collegare Alexa alle luci della propria casa, per semplificare particolarmente la propria vita e generare una vera e propria casa domotica. Ecco tutto ciò che c'è da sapere a proposito dei passi da seguire per ottenere questo collegamento. Per riuscire a collegare Alexa alle luci della propria casa, c'è bisogno di servirsi di una serie di dispositivi necessari che rendano possibile il collegamento è l'associazione.

Come collegare Alexa alle luci di casa: occorrente

Innanzitutto ci sarà bisogno di un abbonamento ai servizi di domotica intelligente, come Amazon Alexa punto In secondo luogo, sarà necessario servirsi di lampadine e dispositivi intelligenti, in grado di mettersi in contatto con Alexa. Tra questi, si possono scegliere le cosiddette lampadine Smart, che possono essere installate su qualsiasi lampadario a muro o in qualsiasi lampada con cavo, e che permettono un'associazione con il dispositivo di domotica. In questo modo, sarà possibile accenderle e spegnerle, cambiare l'intensità e il colore e tanto altro ancora.

Come collegare Alexa alle luci di casa

Per collegare Alexa alle luci di casa bisogna seguire un processo molto semplice, che si struttura in pochissimi passaggi e che porterà a ottenere la soluzione del proprio problema in pochissimo tempo; servendosi della applicazione di Alexa bisognerà semplicemente configurare i dispositivi, attraverso la ricerca di tutti i dispositivi presenti all'interno della propria casa o nelle vicinanze di Alexa.

Dopo aver trovato il dispositivo in questione, bisognerà semplicemente assegnargli un nome, per poi seguire le indicazioni suggerite da Amazon Alexa. A questo punto, bisognerà semplicemente associare il dispositivo in questione e metterlo in collegamento con la propria applicazione. Facendo così, si potrà scegliere di accendere e spegnere le luci direttamente dall'applicazione del proprio cellulare, oltre che parlando ad Alexa così come per scegliere di riprodurre una canzone o qualsiasi altra informazione da parte del dispositivo intelligente. Confermando tutte le opzioni, il gioco è fatto e il lavoro sarà compiuto definitivamente.