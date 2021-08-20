Come collegare Alexa alla macchina del caffè

Sempre più macchine del caffè hanno iniziato ad integrare la possibilità di richiedere una serie di funzioni, come fare il caffè o selezionare la tipologia di bevanda, direttamente attraverso il collegamento con il dispositivo Alexa. Si tratta di un modo molto semplice e veloce di realizzare il caffè o una bevanda all'interno della propria macchina, in modo da rendere molto più semplificato il processo in questione. Ma come è possibile collegare la macchina del caffè ad Alexa per rispondere alle proprie esigenze? Ecco tutto ciò che c'è da sapere a tal proposito.

Collegare Alexa alla macchina del caffè: strumenti da utilizzare

Per riuscire a collegare Alexa alla macchina del caffè ci sarà bisogno di un modello di macchina che, naturalmente, supporterà il dispositivo intelligente. Per questo motivo, bisognerà acquistare una delle macchine da caffè Smart che sono presenti sul mercato che permettono di ottenere un collegamento tramite WiFi. Attraverso questo acquisto, sarà già possibile collegare la macchina del caffè ad Alexa, purché si abbia una connessione WiFi e uno Smart plug, ovvero un piccolo dispositivo che si attacca ad una presa di corrente permettendo la connessione WiFi di diversi dispositivi. Dopo aver considerato tutto l'occorrente, si può procedere con la configurazione del dispositivo per collegare Alexa alla macchina del caffè.

Come associare la macchina del caffè ad Alexa

Così come per tutti gli altri dispositivi, bisognerà attivare la macchina del caffè in modo da risultare riconoscibile e visualizzabile da Alexa, direttamente dal proprio smartphone. Per fare ciò, bisognerà impostare il proprio Smart plug servendosi di pochissimi minuti, oltre che di un processo semplice e intuitivo che tutti potranno realizzare. Dopo aver collegato la macchina del caffè allo Smart plug, dandole un nome in modo da essere riconoscibile dallo smartphone, bisognerà semplicemente di cercare il dispositivo attraverso l'applicazione Alexa integrata all'interno del proprio smartphone.

Dopo aver ricercato il dispositivo in questione, bisognerà associarlo e, sulla base di questa associazione, sarà possibile svolgere tutte le funzioni direttamente dall'applicazione del proprio smartphone o semplicemente suggerendo una serie di azioni e skills da realizzare, come fare il caffè o impostare il numero di cucchiaini di zucchero all'interno della macchinetta. Non solo, dal momento che si potrà impostare anche una routine che, in un determinato orario, permetterà alla macchina di fare automaticamente il caffè nel modo più semplice e intuitivo possibile.