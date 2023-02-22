Che cosa sono gli infissi

Gli infissi sono elementi di grande importanza per l'architettura domestica, eppure spesso vengono trascurati. Che tu sia un proprietario che sta ristrutturando casa o un nuovo arrivato sul mercato immobiliare, questo articolo ti illuminerà sulla funzione degli infissi e quale opzione sia più adatta alle tue esigenze specifiche.

Dallo scorrere dell'aria alla resistenza al rumore, dal design moderno a quello tradizionale, scopri come gli infissi possono influenzare il comfort abitativo in modo significativo; esploreremo insieme le varie tipologie disponibili ed analizzeremo quali considerazioni dovrai fare prima di effettuare la scelta finale.

Forme e tipologie di infissi

Gli infissi sono elementi semi-strutturali spesso realizzati in materiali come alluminio, legno, PVC o acciaio, montati su una superficie interna o esterna; sono principalmente utilizzati, come vedremo, per proteggere dai fattori meteorologici e mantenere la temperatura interna desiderata. Inoltre, forniscono un ulteriore livello di sicurezza contro le intrusioni da parte di ladri.

Esistono numerose forme e tipologie di infissi che possono essere scelte in base alle necessità e al tipo di architettura o edificio in cui devono essere installate.

Gli infissi a battente, ad esempio, sono ideali per infissi più grandi come porte e finestre; sono formati da un telaio composto da due ante apribili simultaneamente verso l'interno o verso l'esterno. L

e portefinestre a bilico, invece, sono caratterizzate da ante che possono scorrere su un binario per essere parzialmente aperte.

Gli infissi scorrevoli, noti anche come a scorrimento verticale o orizzontale, offrono la massima superficie trasparente poiché le ante fisse spostano le ante mobili direttamente sul lato opposto.

Infine, ci sono gli infissi a soffietto (noti anche come fisarmoniche), grazie a cui è possibile aprire più finestre allo stesso tempo.

Funzioni degli infissi

Gli infissi possono svolgere una serie di funzioni: eccone un elenco.

La più evidente è quella di bloccare il freddo dell’aria esterna e tenere al caldo l’ambiente interno: qesto è ottenuto con l’installazione di infissi, che hanno una struttura resistente alle correnti d’aria, con un buon isolamento termico e con la presenza di spazi di ventilazione controllata che evitano la formazione di umidità.

Altre funzioni importanti degli infissi sono di assicurare la massima privacy all’interno dell’edificio e il controllo della quantità della luce solare che entra nell’ambiente: nel primo caso, molti infissi sono dotati di tende interne in stoffa, che si possono regolare sulla base delle esigenze degli abitanti della casa; d'altra parte, gli infissi hanno un grande potere regolatore della luce solare, consentendo, ad esempio, l'ingresso di più luce durante il giorno o chiudendo, in modo da non avere alcuna luce nelle ore serali.

Infine, non si può dimenticare la funzione estetica degli infissi: questi ultimi sono importanti elementi della facciata e degli interni della casa e possono avere finiture molto diverse per adattarsi al meglio allo stile e all'arredamento dell'edificio.

Materiali per gli infissi

Come abbiamo anticipato, gli infissi possono essere realizzati in diversi materiali. I più comuni sono il legno, l'alluminio e il PVC.

Per quanto riguarda il legno, solitamente è scelto in abbinamento con i mobili interni, per dare maggiore calore alla stanza, e le sue superfici possono essere dipinte con vari colori per renderlo ancora più accattivante.

Gli infissi in alluminio sono molto resistenti, leggeri e possono essere verniciati con vari colori. Inoltre hanno una buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.

In ultimo, il PVC offre una buona resistenza all'acqua, al calore, è facile da pulire ed è un buon isolante termico ed acustico.

Scegliere i materiali adeguati è fondamentale per assicurare che gli infissi siano resistenti nel tempo ed offrano le massime prestazioni in termini di isolamento acustico e termico.