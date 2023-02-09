Agenzia di vendita di cessione attività commerciali: la valutazione dell’impresa

Una buona agenzia di vendita di attività commerciali si occupa di gestire la trattativa di cessione dell’azienda del cliente in modo corretto e trasparente, curando soprattutto la fase di valutazione del prezzo che verrà proposto sul mercato.

Il modo corretto di approcciarsi alla stima del prezzo di vendita di un’attività commerciale prevede un’analisi basata sui parametri di settore, sullo studio delle variazioni dell’andamento del mercato di riferimento e molto altro.

Un prezzo troppo alto (o troppo basso) risulta allo stesso modo controproducente e potrebbe in qualche modo influenzare o compromettere l’esito positivo della cessione.

Come avviene una valida valutazione dell’attività commerciale?

Prima di tutto, è essenziale riconoscere l’ambito dell’attività commerciale in cui l’impresa stava (o sta ancora) operando prima della richiesta di cessione. Inoltre, una volta che l’imprenditore si è rivolto all’agenzia, uno specialista provvederà ad analizzare il mercato e stilare i parametri che comporranno il valore dell’impresa da vendere, basandosi su molteplici elementi come la locazione, le utenze e il personale, oltre alla reddittività e al target di riferimento. La vendita dell’attività commerciale viene anche analizzata in base al numero di potenziali acquirenti, poiché più alto sarà il numero, maggiori saranno le possibilità di acquisto e quindi sarà possibile anche osare con un prezzo più alto. Il motivo? Semplice: significa che se vi sono molti soggetti interessati all’acquisizione dell’impresa, questa è appetibile e ricca di potenzialità. Ecco perché il ruolo di una agenzia di vendita di attività commerciali è di grande importanza, infatti solamente un esperto fiscale saprà analizzare esattamente il potenziale inespresso, il calo dei versamenti fissi e dei processi produttivi dell’impresa.

Quali elementi sono necessari per un’accurata analisi dell’impresa?

Durante la trattativa di cessione di una impresa da parte dell’agenzia specializzata in vendita di attività commerciali, come Immobiliare Duemila, ci sono dei parametri di valutazione essenziali, suddivisi nello specifico in due gruppi, che aiutano a capire come calcolare il valore di un’impresa.

: tra questi fattori si possono comprendere la locazione dell’immobile in cui ha sede la produzione dell’impresa o il suo punto vendita commerciale. In questi casi si valutano anche le attrezzature, gli arredi, gli impianti e i macchinari, oltre alla totale forza lavoro, necessaria per la conduzione. Inoltre, vengono considerati tutti i versamenti definiti “vivi” (utenze e affitto), la grandezza dei locali interni e degli spazi, gli impianti elettrici, idraulici e di sicurezza. E’ fondamentale attribuire una valutazione ai materiali e ai vari dispositivi che hanno il compito di preservare l’integrità dell’edificio e delle persone, capire se rispettano le norme vigenti e considerare anche la classificazione energetica dello stabile. Elementi soggettivi: in questo gruppo vengono definiti le capacità relazionali e amministrative, le abilità specifiche dei settori dell’impresa e le predisposizioni individuali del personale, l’eventuale clientela, i fornitori, il valore del brand, la storia dell’azienda e la sua affermazione sul mercato.

Un’attività commerciale deve avere anche una sede immobiliare in un determinato luogo e integrata in uno specifico contesto e questi fattori vengono attentamente valutati dall’agenzia in quanto elementi fissi. L’unico parametro che potrebbe essere relativo, in quanto mutabile e perciò non sempre oggettivo, è quello riferito alla forza lavoro, poiché esso potrebbe variare costantemente in base alle nuove assunzioni o licenziamenti.

Altre skills fondamentali e considerate soggettive davanti alla valutazione d’azienda, da parte dei consulenti, sono le abilità relazionali e le singole competenze dei dipendenti e amministratori.

Perché affidarsi ad un’agenzia di compravendita attività commerciali

L’agenzia specializzata nella vendita di attività commerciali, grazie alla sua professionalità ed esperienza, riuscirà a servire i clienti in modo cordiale e diretto durante la trattativa di cessione, risultando fondamentale per la valutazione dell’impresa. Ogni singolo consulente del team è regolarmente certificato e formato al proprio lavoro, con alle spalle diversi anni di esperienza nel settore.