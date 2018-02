Way Materia, interpretazione elegante ed esclusiva

Cultura del Progetto intesa come ricerca di qualità tangibili, autentiche, inedite in ambienti domestici che vogliono essere e raccontare la passione di Snaidero per l’eccellenza progettuale: sarà questo il filo conduttore della proposta per la prossima edizione di Eurocucina 2018. Cinque progetti con quattro designers diversi (Pininfarina, Marcon, Andreucci&Hoisl e Iosa Ghini), tutti espressione di quello straordinario talento creativo italiano che, combinato con l’esperienza e la capacità trasformativa di Snaidero, vogliono affermare il carattere distintivo di un marchio con oltre 70 anni di storia, capace, da sempre, di sperimentare, innovare a tutto campo e rompere gli schemi.

La prima anticipazione è Way Materia, progetto con cui Snaidero continua la ricerca sui materiali e sulle contaminazioni materiche. Questa particolare versione di Way Materia, lanciata in anteprima da Snaidero nel mercato americano, è un’interpretazione elegante ed esclusiva che si caratterizza per la nuova finitura ceramica effetto metallo profondo di colore liquirizia che conferisce al progetto un risultato dall’effetto monolitico. L’abbinamento con l’essenza rovere a spacco naturale enfatizza il mood fortemente naturale della composizione.