Villeroy & Boch ha realizzato i bagni della lounge Lufthansa a Malpensa

Villeroy & Boch ha realizzato per Lufthansa i sanitari della nuova lounge di Malpensa, il secondo aeroporto più grande d’Italia. I due marchi made in Germany hanno collaborato al progetto “Premium Restrooms from Villeroy & Boch” e l’investimento complessivo di Lufthansa per la lounge è di 3 milioni di euro.

Villeroy & Boch, che nel 2018 festeggia 270 anni, nei suoi bagni esprime appieno la competenza nel design e la cultura dell’arredo bagno del proprio marchio. In qualità di Partner of Lufthansa, Villeroy & Boch ha realizzato nei bagni della lounge un’atmosfera ricca di stile che si interseca con l’architettura arredo bagno contemporanea e la storia della città di Milano: su alcune delle pareti si possono ammirare piantine storiche ed edifici che sono tipici punti di riferimento della seconda città d’Italia.