UNO DI PROFINE® VINCE IL GOOD DESIGN AWARD DI CHICAGO PER LA CATEGORIA CASALINGHI. GIA GREEN PRODUCT SELECTION 2016

UNO, già Green Product Award Selection 2016, è Good Design Award per la categoria Casalinghi. Scelto tra più di 900 nuovi prodotti e graphic design provenienti da più di 46 paesi, il design di UNO ha conquistato la giuria del Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design. Il GOOD DESIGN® è il più prestigioso, riconosciuto e più antico programma di premi di design al mondo organizzato annualmente dal 1950. UNO è il sistema, disegnato da Odo Fioravanti e progettato dall’azienda veneta Profine®, che in poche semplici mosse permette di bere l’acqua del rubinetto e di abbandonare la bottiglia di plastica. La collaborazione tra Odo Fioravanti e Profine® inizia nel 2013 per dare ai sistemi di affinazione dell’acqua una veste che si avvicini di più all’utente. Prodotti non solo funzionali ma belli da vedere. Oggetti che fanno bene alle tasche delle famiglie, all’ambiente e agli occhi. Bevendo solo l’acqua del rubinetto infatti si possono risparmiare circa 400 euro all’anno per l’acquisto di bottiglie di plastica, 180 kg di CO2, 1,09 kg di ossido di zolfo, 0,79 kg di monossido e 43 kg di petrolio per la produzione di PET e 33 l di gasolio per il trasporto. Di UNO colpisce l’aspetto green e soprattutto il design. Nel corso degli anni ci siamo abituati a vedere solo il lato tecnico di questi prodotti. L’aspetto veniva trascurato perché “nascosto” sotto al lavello. Profine® scardina il classico per renderlo più attraente. Ecco quindi nascere UNO, un filtro che va avvitato al tubo dell’acqua fredda del lavello per rimuove odori e sapori indesiderati dall’acqua e garantire un’azione batteriostastica. La mission di Profine® è quella di far sì che tutti possano fidarsi dell’acqua di casa propria. Da anni la ricerca e sviluppo ha portato l’azienda ad avvicinarsi sempre di più alle richieste dell’utente dando a ciascuno la soluzione più adatta. Questo nuovo modo di pensare attento alle esigenze delle famiglie ha portato Profine® a creare una rete di concessionari che si sta sviluppando in tutta Italia. Il 24 febbraio 2017 verrà inaugurato a Rovigo il primo punto vendita brandizzato Profine®. Uno shop che servirà da riferimento per chi vuole migliorare l’acqua di casa propria sia per berla sia per non avere più problemi calcare. UNO non è l’unico prodotto in casa Profine® a ottenere riconoscimenti internazionali. ZERO, il sistema a osmosi inversa sempre disegnato da Odo Fioravanti ha ottenuto la Menzione d’Onore al Compasso d’Oro 2015 e l’IF Design Award 2016.