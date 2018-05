UNDERLINE DI BUZZI & BUZZI,  LA LUCE PER L’ESTERNO

​Buzzi​ & Buzzi, azienda​ lombarda tra i leader nel settore dell’illuminazione, presenta UNDERLINE tra le novità 2018, un apparecchio da terra calpestabile in DurCoral®.

Lanciato in anteprima in occasione dell’ultima edizione di Light + Building, la fiera internazionale di riferimento del settore dell’illuminazione che si svolge ogni due anni a Francoforte, Underline è un prodotto capace di fornire le migliori prestazioni senza creare alcun ingombro, diventando un tutt’uno con lo spazio e i percorsi.

Underline è un apparecchio da terra, una luce segnapasso decisa, mimetizzata nel contesto. I percorsi sono enfatizzati da un definito fascio luminoso, in grado di raggiungere i 4,5 W di potenza con una temperatura colore LED di 3000K. Il design moderno permette il comodo posizionamento in ogni luogo, garantendo sicurezza e praticità perché calpestabile e inattaccabile da qualsiasi agente esterno. Un prodotto avveniristico, risultato di una filosofia aziendale supportata da ideali volti allo sviluppo e alla tecnologia, per garantire costantemente soluzioni di qualità e prestazioni di livello assoluto.

Underline si adatta ad ogni tipo di spazio aperto come vialetti, strade e ingressi, evitando l’adozione di soluzioni invasive e antiestetiche. Le prestazioni, poi, sono garantite nel tempo, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e dalle varie situazione che potrebbero arrecare danno ad un impianto luminoso.

Underline è realizzato in DurCoral®, aggregato brevettato da Buzzi & Buzzi concepito per gli ambienti outdoor, tre volte più duro del cemento e in grado di fornire prestazioni elevatissime per quanto riguarda portata e resistenza. Sin dalla nascita l’azienda ha sempre guardato con molta attenzione alla ricerca e allo sviluppo creando il Coral®, materiale di alta qualità e durata.

DurCoral® può essere trattato con qualsiasi pittura e rifinitura ed è resistente all’abrasione, alla salinità, all’inquinamento, agli agenti atmosferici, oltre che insensibile ai raggi ultravioletti. Caratteristiche che rendono il prodotto Underline ideale per applicazioni esterne particolarmente estreme, visto l’alto grado di protezione IP68 e la sua adattabilità agli spazi.

Caratteristiche tecniche:

• Corpo in DurCoral®

• Grado di protezione IP68

• Inclinazione fascio di luce 90°

• Dimensioni 500 x 500 x h 45 mm

• Foro emissione luce 400 x 15 mm

• Sorgente LED

• Temperatura colore LED: 3000 K