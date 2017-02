Una struttura metallica di grande valenza estetica dona lustro al tessuto urbano

Andria, città pugliese in continua espansione, sia dal punto di vista del tessuto socio-economico che urbano, nel 2017 sarà dotata di un nuovo centro sportivo polifunzionale, adibito alla pratica di cinque differenti discipline: calcio a 5, pallamano, pallavolo, pallacanestro e pattinaggio artistico.

Il progetto di riqualificazione della vecchia pista di pattinaggio, impianto in stato di degrado, ha preso il via nel 2013 e ha previsto un investimento di circa 650mila euro da parte dell’Amministrazione comunale.

La progettazione della nuova pista è stata affidata all’architetto Esther Tattoli, la quale si è avvalsa della professionalità dell’ingegner Michele Masciavè, calcolatore delle strutture, mentre i lavori sono stati aggiudicati alla Euro Costruzioni di Napoli.

L’impianto sorge in prossimità di una delle arterie principali della città, corso Italia, lungo l’asse di espansione di Andria verso Barletta. La pista è adiacente alla Chiesa di Sant’Andrea Apostolo, uno dei maggiori punti di interesse andriesi. La posizione centrale dell’impianto, unita alla prossimità di strutture religiose e scolastiche, ha fatto sì che il progetto acquisisse un’importanza strategica per la vita della città: “si è voluto dotare il centro urbano di un luogo di aggregazione giovanile, un’attrezzatura di quartiere flessibile e aperta, ma che al contempo assumesse un’importante valenza estetica e architettonica, come elemento identificante nel contesto urbano, senza entrare in competizione con le imponenti forme dei monumenti circostanti,” afferma l’architetto Tattoli.

La copertura è composta infatti da grandi arcate a sesto ribassato e a sezione variabile, di circa 30 metri di luce interna, realizzate con strutture metalliche a traliccio, collegate da elementi longitudinali tubolari. L’utilizzo del metallo dei tubolari in acciaio, porta alla mente le grandi architetture di fine ‘800, che hanno caratterizzato l’Inghilterra post rivoluzione industriale.