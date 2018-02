UB, la semplicità del parallelismo

UB è una collezione di elementi per arredare il bagno che nasce da una ondulazione parallela, una perfetta sequenza che avvolge composizioni dalla grande armonia progettuale.

Materiali:

Portalavabi in noce Canaletto massello con scocca in multistrato di pioppo oppure nella versione laccata in MDF idrofugo con scocca in multistrato di pioppo.

Colonne/sgabello in noce Canaletto massello con scocca in multistrato di pioppo, ripiani a giorno in Corian e ripiani interni in noce Canaletto massello. Versione completamente laccata in MDF idrofugo con scocca in multistrato di pioppo.

Specchio: cornice in noce Canaletto massello o MDF idrofugo nella versione laccata.

Vasca da bagno: top, bacino e ripiani a giorno in Corian, pannellatura in noce Canaletto massello con scocca in multistrato di pioppo oppure nella versione laccata in MDF idrofugo con scocca in multistrato di pioppo.

Lavabi e sanitari in ceramica

Misure:

Modulo contenitore sottolavabo: cm 110 x 53 x H cm 48 | cm 210 X 53 x H cm 48

Colonna cm 30X 26 x H cm 175 – cm 60Xcm 26 h cm 175

Vasca cm 220X100 h cm 56

Sgabello cm 40 X 30 h 44

Sospeso: cm 55X36 h cm 30,5

Bidet sospeso: cm 55X36 h 305

Wc sospeso: cm 55x36x h30,5

Specchio: cm 110x50x2