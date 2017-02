U-Light, anelli di luce nello spazio

Originale ed iconica, U-Light è caratterizzata da una struttura composta da due sottili linee curve in alluminio: una linea a forma di U rovesciata e un anello sottostante, nel quale si colloca la fonte luminosa. La lampada è quindi estremamente leggera e ciononostante in grado di caratterizzare installazioni dal forte impatto scenico: elementi bidimensionali generano l’impressione tridimensionale di una cupola, come se le due semplici linee racchiudessero un volume invisibile ma ben presente nello spazio.

Il design semplice ed originale la rende adatta sia ad

ambienti privati fortemente caratterizzati, sia a spazi

pubblici e commerciali di ampio respiro. Le tre diverse misure e le due finiture disponibili (verniciato grigio antracite e marrone ruggine) possono essere accostate per originali composizioni di luce.

La striscia di LED integrata nella struttura diffonde una morbida luce bianca dimmerabile e smorzata verso il basso da un diffusore acrilico.

U-Light è stata presentata in anteprima mondiale all’edizione 2016 dell’ICFF a New York e ha già ottenuto due riconoscimenti: il NYCxDESIGN Award, organizzato per la prima volta nel 2016 da ICFF in collaborazione con la rivista Interior Design, e il Finnish Design Top 12 (selezione dei 12 migliori prodotti 2016 realizzati da aziende o designer finlandesi) assegnato in occasione della fiera Habitare a Helsinki.