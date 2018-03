TRUE DESIGN DEBUTTA AL SALONE DEL MOBILE

True Design, giovane brand di mobili e complementi d’arredo destinati a interni domestici, loft, spazi comuni e lounge hospitality o commerciali, debutta al Salone Internazionale del Mobile (Padiglione 12 Stand D10) con una selezione di nuovi prodotti che vanno ad arricchire la collezione True Goes Trough, Art Director Aldo Parisotto, P+F Architetti.

Fra le novità in esposizione: le composizioni di pouf imbottiti di Baldanzi&Novelli, le sedute per lettura o relax di E-GGS, la collezione di poltrone e divani per il lavoro o il riposo e i coffee-table di Favaretto and Partners, i pannelli fonoassorbenti con funzione di separé firmati da Defne Koz, gli sgabelli e la linea di tavoli da pranzo o da lavoro di Parisotto+Formenton, il sistema di librerie componibili di Mario Tessarollo.

True Design Vi aspetta Salone del Mobile 2018 | Padiglione 12 Stand D10