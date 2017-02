Trigona di LEUCOS vince il Design Awards 2017 di Wallpaper*

Leucos, azienda italiana leader nel settore dell’illuminazione in vetro, è stata premiata da Wallpaper*. La lampada Trigona disegnata da Danilo de Rossi nel 2015, ha vinto l’ambitissimo Design Awards 2017 per la categoria “Best Ombre”, ovvero un premio per i designer che “sperimentano” i giochi di luce.

Trigona è un’elegante lampada a sospensione di grandi dimensioni che, grazie al suo stile sobrio si adatta perfettamente ad arredare ogni genere di ambiente, domestico e non.

Tre diffusori sovrapposti in vetro borosilicato soffiato. Triplo circuito led con cui poter creare diversi tipi di illuminazione. Tonalità eleganti e sofisticate: dal grigio titanio e nero sfumato trasparente, all’oro e bianco sfumato trasparente. Abbinamenti che permettono arredare e illuminare creando sofisticati giochi di luce e colore.

Con questo premio Leucos conferma la sua esperienza e savoir faire nel settore dell’illuminazione decorativa, grazie anche alla capacità di esplorare nuovi orizzonti creativi e produttivi