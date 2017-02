Thonet GmbH Tavolo d’appoggio S 18

Presentato in occasione di IMM COLOGNE 2017 il tavolo d’appoggio S 18 reinterpreta il marchio Thonet in chiave moderna: geometrie giocose ed intriganti caratterizzano questo nuovo arredo, che si distingue per il loop infinito creato dal telaio lineare in tondino d’acciaio. “Fin dall’inizio, ciò che mi premeva di più in questo progetto era riprendere la forma del cerchio. Il motivo circolare vuole essere il mio tributo ai primi classici Thonet in legno curvato”, afferma il designer Uli Budde, spiegando il suo approccio creativo.

Thonet – sinonimo di mobili dal design innovativo frutto di una lunga tradizione

Fondata a Frankenberg sull’Eder (Germania), dove si trovano tuttora la sede e lo stabilimento, Thonet GmbH nasce dalla lungimiranza di Michael Thonet. I suoi eredi, giunti ormai alla quinta e sesta generazione, hanno un ruolo attivo in azienda, rispettivamente come soci o rappresentanti alla distribuzione, mentre l’amministratore è Michael Erdelt. Costellata di successi, la straordinaria storia dell’azienda Thonet inizia con il suo capostipite. Sin dal 1819, anno in cui l’ebanista Michael Thonet fonda la sua prima falegnameria a Boppard sul Reno, il nome Thonet è sinonimo di mobili innovativi, di grande pregio qualitativo ed eleganza. La sedia n° 14, nota come l’iconica “sedia in paglia di Vienna”, segna l’avvio della produzione industriale che vede l’impiego dell’inedita tecnica di curvatura del legno di faggio massello. I mobili in tubolare d’acciaio degli anni Trenta, ideati da celebri esponenti del Bauhaus, come Mart Stam, Mies van der Rohe e Marcel Breuer, rappresentano la seconda pietra miliare nella storia del design. Thonet diviene all’epoca il maggiore produttore al mondo dei modelli in tubolare d’acciaio, annoverati adesso fra i classici senza tempo.

Fedele alla propria tradizione e artigianalità, l’azienda punta oggi allo sviluppo di nuovi modelli, frutto della collaborazione con designer di fama nazionale e internazionale e della creatività del Design Team di casa Thonet. Tutti i mobili sono fabbricati all’interno della manifattura di Frankenberg. Realizzare soluzioni su misura per il cliente rientra nella prassi quotidiana di Thonet che ha eletto “l’individualità a proprio standard”.