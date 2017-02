TANTE SFUMATURE PER UN ARREDO: MORELATO PRESENTA DAPHNE

Morelato è un’azienda veronese dalla lunga tradizione ebanista che propone soluzioni di arredo per soddisfare qualsiasi gusto ed esigenza. Dalla zona giorno a quella notte, Morelato offre pezzi di qualità che spaziano dallo stile classico a quello più attuale, per arredare i propri ambienti con classe ed eleganza. Sono numerosi i complementi che l’azienda propone in diverse finiture e rivestimenti, per offrire al cliente un prodotto personalizzabile su misura e adattabile a ogni spazio, come la poltrona Daphne.

Creata dal Centro Ricerche MAAM, Daphne è una seduta realizzata in legno massello di ciliegio e disponibile in svariati rivestimenti e colori. Dalla vivacità delle sfumature del greenery, colore di tendenza del 2017, alla delicatezza del velluto satinato, passando per i colori decisi della pelle, così come la particolarità del tessuto bicolore, Daphne è il complemento di arredo che si veste ad hoc per tutte le occasioni. Un poltrona versatile in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente.

In abbinamento, per completare la linea, Morelato propone lo sgabello – pouf in massello di ciliegio, dotato di cuscini imbottiti removibili, che può essere associato alla poltrona come comodo poggiapiedi, oppure utilizzato singolarmente come pratico sgabello.

Daphne è un complemento che non passa inosservato, la soluzione perfetta per chi predilige l’eccellenza di un prodotto artigianale e di qualità firmato Morelato.