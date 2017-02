Sunset Meetings a Cadice – by Barcelò Hotel Group Meeting lavorativi in spiaggia e attività di team building davanti al tramonto.

L’hotelleader nel settore benessere, lancia un concetto innovativo per incontri di lavoro, viaggi incentive e meeting aziendali: i; una serie di attività che si svolgono nelle aree all’aperto dell’hotel e che favoriscono un miglioramento dell’energia lavorativa e dello spirito dei partecipanti a un viaggio di lavoro o incentive.in riva al mare,dell’albergo davanti al tramonto o, sono solo alcuni degli elementi chiave di questi viaggi, in cui la natura contribuisce in maniera sostanziale a migliorare il rendimento lavorativo.

Meeting alla luce naturale

Parlare di lavoro in mezzo alle palme del rigoglioso giardino dell’hotel e fare la pausa caffè di fronte all’immensa spiaggia atlantica, saranno momenti che renderanno questa esperienza aziendale un ricordo positivo e indimenticabile. Questo contesto non solo favorisce il fluire di idee e invita alla collaborazione, ma diminuisce sostanzialmente lo stress che può essere causato dal lavorare in ambienti chiusi e senza luce naturale per molte ore.

Attività all’aperto

Golf, equitazione, surf e nordic walking sono solo alcune delle attività che fanno parte del Sunset Meetings. Gli ospiti possono partecipare a sessioni di spinning di gruppo sul roof top mentre si ammira il tramonto, il modo perfetto per rilasciare adrenalina e mantenersi in forma, o provare il Qi Gong, un’arte marziale orientale che comprende esercizi di meditazione, benefica sia per il corpo sia per la mente: l’attività ideale tra una riunione e l’altra.