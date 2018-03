Steel cucine: la Genesi di un nuovo stile di vita

La cucina è il luogo dove si attivano i cinque sensi: lo spazio dove nutrimento fisico ed emotivo trovano

piena soddisfazione se alle abilità culinarie si associa una puntuale personalizzazione degli ambienti.

Tale personalizzazione è lo specchio del gusto estetico individuale ma anche del modo in cui ci si

approccia all’argomento “cibo”.

Una categoria in grande crescita è quella dei cosiddetti “wellness consumer” ovvero coloro i quali

basano le loro scelte alimentari sulla tutela della salute e l’attenzione verso una dieta sana ed

equilibrata.

Un trend che si traduce nel bisogno di cucinare a casa e nel proliferare di strumenti che facilitano la

preparazione, diminuendo i tempi, o la migliorano preservando il più possibile le proprietà nutritive degli

alimenti impiegati.

I “food lovers” sono più e oltre: non solo cucinano strizzando l’occhio al nutrizionista, ma si dilettano in

preparazioni degne di Masterchef. Insomma, gli anni in cui sulle tavole degli italiani compariva la carne

in scatola sembrano essere definitivamente finiti.

Ma come conciliare qualità, durevolezza, possibilità di cambiare stile seguendo il “mood”

contemporaneo e dare sfogo alle proprie abilità ai fornelli?

Una possibilità è quella di scegliere una cucina free standing, in acciaio inox, pensata per sperimentare

come se si fosse in un piccolo ristorante e contemporaneamente per “funzionare” in qualsiasi contesto

estetico.

Steel Cucine, azienda emiliana che opera in questo segmento da circa venti anni, è la risposta a tutte

queste esigenze.

La collezione Genesi è pensata per integrarsi perfettamente con l’arredo di ogni casa: dal loft stile

Brooklyn (la versione basic inox è la scelta ideale per interior dal sapore “hipster”) ad ambienti più caldi,

e disegnati ad hoc. La collezione offre 8 differenti soluzioni cromatiche (ai classici bordeaux, crema, nero

e inox, l’azienda affianca l’antracite, sabbia, nuvola, celeste e ametista) e ben quattro diverse misure di

cucine free-standing (da 70, 90, 100 e 120 cm) a gas o induzione, che possono essere ulteriorimente

personalizzate grazie all’inserimento di elementi di cottura speciali: mega-wok, fry-top, barbecue,

teppanyaki, induzione. I forni da incasso sono disponibili sia nella versione elettrico multifunzione sia gli

innovativi combinati-vapore.

È possibile inoltre abbinare cappe, frigoriferi side-by-side o french-door a due cassetti, tavoli da lavoro

semi-professionali attrezzati con gruppo di prese elettriche telescopico, tagliere in teflon, bacinella di

raccolta e ampi lavelli a tripla vasca con gruppo di miscelazione professionale a doccetta. Grazie al

sistema modulare Genesi di colonne in acciaio accessoriabili con frigorifero, forni e lavastoviglie da

incasso, cassettiere push-pull e vani contenitore, Steel è in grado di proporre un arredo cucina completo

sia nelle funzionalità che nella resa estetica. Tutti questi elementi possono essere combinati ad isola o in

linea per offrire soluzioni sempre più personalizzate a scelta fra oltre 50 modelli.