Soluzioni luminose SIRU all’EVA PALACE GRECOTEL LUXURY HOTEL

Magnifiche spiagge di sabbia dorata, dolci colline di uliveti e profumati giardini esotici avvolgono il territorio del Kommeno, piccola penisola greca parte dell’isola di Corfù. Definita “il Giardino degli Dei” per il fascino naturale e incontaminato che caratterizza l’intera area, la penisola si distingue dalle altre località per il senso di privacy e di tranquillità che la circonda.

Tutt’attorno, le acque del mar Ionio riflettono le splendide architetture in stile classico dei privilegiati resort di lusso, le cui strutture hanno trovato perfetta integrazione con il territorio, in armonia con l’ambiente naturale circostante.

Situato nella parte più estrema della penisola, il magnifico complesso EVA PALACE GRECOTEL LUXURY RESORT offre un’esperienza che coniuga comfort ed intrattenimento alla tradizione e alle origini di Corfù. Riproposto a nuova vita grazie al progetto di riqualificazione dello studio Liakos and Associates Architects, il resort si compone di una particolare struttura formata da un edificio principale e da villette con piscine, tra aree chiuse, cortili esposti, spazi esterni riparati, che seguono la conformazione naturale del terreno. Con l’obiettivo, riuscitissimo, di creare un hotel moderno unito ai dettagli caratteristici e tradizionali dell’identità locale, in linea con i requisiti ambientali e naturalistici del paesaggio.

Il fattore luce ha rivestito un ruolo di fondamentale importanza per la riuscita del progetto: grazie alle soluzioni luminose di SIRU, che catturano immediatamente l’attenzione, gli spazi e le aree del resort hanno acquisito una forte percezione estetica ed un grande impatto visivo. Elementi d’arredo dallo stile inconfondibile, manufatti artigianali in vetro di Murano, veri e propri pezzi unici, creati dalle sapienti mani dei maestri vetrai, abbelliscono e impreziosiscono le stanze, le suite, la reception, perfino gli spazi outdoor a bordo piscina o lungo i percorsi calpestabili.

Tradizione e design si fondono nel costruito, coniugando il rispetto per il passato e la visione del moderno, enfatizzando i tratti caratteristici in un gioco di scenografie ed atmosfere suggestive.

Soluzioni SIRU adottate:

Per le suite e le stanze: lampada da tavolo GOCCIA, color acquamare, lavorazione Baloton (diamantato in rilevo). Finitura del supporto metallico in foglia oro anticata.

Per i bordi piscine: piantana BABA’, color ambra scavo. Finitura in metallo 79, color Ambra Siru. Gabbiatura in acciaio inox annerito dal calore della fusione, volutamente non lucidato.

Per la reception: piantana BABA’, color ambra scavo. Finitura in metallo 79, color Ambra Siru. Gabbiatura in acciaio inox annerito dal calore della fusione, volutamente non lucidato. Sospensione CLASSIC color Ambra, lavorazione Baloton con gabbia acciaio inox annerito dal calore della fusione, volutamente non lucidato.

Progetto: EVA PALACE GRECOTEL LUXURY RESORT

Luogo: Corfù

Architects: studio Liakos and Associates Architects

Soluzioni illuminotecniche: SIRU srl