SOLLOS presenta BIS, suggestiva lampada a sospensione

Presentata in esclusiva ad ICFF 2018, BIS, la lampada a sospensione è l’ultima realizzazione firmata da Jader Almeida per Sollos, che deve il suo nome al Bis14, primo aeroplano a volare in Europa, progettato dall’aviatore franco-brasiliano Santos Dumont. Elemento d’arredo, lampada ma anche oggetto con una forte anima artistica, BIS caratterizza con garbo ed eleganza qualsiasi ambiente, dalla camera da letto alla sala da pranzo, senza trascurare l’aspetto funzionale cui è destinato.