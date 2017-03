Sintesi, essenzialità e raffinatezza in cucina

Disegno pulito, lineare ed essenziale. Sintesi è l’emblema della capacità sartoriale di Comprex nel realizzare cucine di grande fascino e personalità, pur mantenendo uno stile semplice e delicato.

La cucina Sintesi è disponibile in tre versioni: ad isola, a penisola e a banco. Fa parte delle Collezioni Comprex che comprendono modelli con finiture e design speciali per chi cerca uno stile raffinato.

Sintesi è caratterizzata da dettagli puliti e curati, come quello della maniglia a scomparsa, che trasmettono un’idea di ordine all’interno dello spazio cucina. Le colonne conservazione e contenimento si integrano perfettamente alla zona living, creando uno spazio unico con la cucina: le ante rientranti sono caratterizzate da meccanismo a scomparsa, grazie al quale si ottiene il vantaggio di una totale fruibilità dei vani.

Le ante di grosso spessore determinano gli spazi trasmettendo solidità ed allo stesso tempo eleganza, due delle caratteristiche principali di Sintesi. Le finiture a catalogo disponibili per questo modello sono diverse e tutte conferiscono una forte personalità al prodotto.

Descrizione finiture foto allegate: anta in impiallacciato noce colore 132; zoccolo in Seta piombo M20; piano in Fenix grigio Londra G16 e impiallacciato noce colore 132 (per basi living). Libreria in Fenix grigio Londra G16.

A garanzia di qualità ogni cucina Comprex è montata a “secco” su tabellone per verificare prima del montaggio finale la perfetta corrispondenza della composizione, la qualità e uniformità dei laccati e il senso vena in presenza di finiture legno.

Scheda Prodotto:

Nome: Sintesi

Design: Marconato & Zappa

Azienda: Comprex srl – Via Francesco Crispi 19 – 31013 Codognè (TV) tel +39 0438 7961 www.comprex.it – e-mail: comprex@comprex.it

