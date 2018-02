SI RINNOVA LA COLLEZIONE FLO DI KERASAN

Cambiano le misure della linea bagno per arredare spazi mini e maxi.

Kerasan rinnova Flo, collezione bagno in ceramica dalle linee arrotondate e senza tempo. Disegnati da Simone Anzellini per l’azienda di Civita Castellana (VT), tutti i sanitari sono caratterizzati dall’ovale perfetto che definisce il bacino dei lavabi e i profili di vaso e bidet.

I lavabi, adatti per l’installazione a muro o da appoggio, sono disponibili in 5 misure: dai 40 cm di larghezza per i mini bagni ai 90 cm per chi ha a disposizione spazi più ampi.

Per i sanitari sono previste molteplici soluzioni a terra e sospese: se per le stanze più piccole è ideale la versione salvaspazio (48 cm di profondità), sono invece pensati per le ristrutturazioni vasi e bidet con scarico traslato (che si adatta ai vecchi impianti senza interventi invasivi). Nella collezione anche wc monoblocco con cassetta di risciacquo integrata e senza brida con tecnologia Norim per il risparmio d’acqua e una maggiore igiene.