SCAB Design | un progetto residenziale a Parigi

Guardare Parigi dall’alto, osservarne le facciate e i tetti da un osservatorio privilegiato, la sala da pranzo, che in Francia, come in Italia, è il cuore della casa è impagabile. Al centro del cuore c’è un tavolo, il Natural Metropolis in vetro e faggio. Leggero e scultoreo. Luce, materia e silenzio, sono i tre elementi che caratterizzano la ristrutturazione dell’architetto Vincent Parreira in Capucines Boulevard. Sono stati seguiti gli stessi criteri per la definizione dell’interior design, pochi pezzi e tutti di grande valore estetico.

L’essenzialità e la trasparenza del tavolo di SCAB Design consente di lasciar correre lo sguardo verso la Ville Lumière di giorno e verso il cielo di notte. L’interior designer nella scelta degli arredi ha giocato, creando continui rimandi tra loro. La lampada a parete di Serge Mouille dialoga con il tavolo Natural Metropolis, che a sua volta si confronta con il parquet e le sedie danesi. Un piccolo luogo magico in cui lasciarsi trasportare dal tempo.