SCAB DESIGN sceglie un nuovo abito prezioso per i prodotti in evidenza a M&O

SCAB design conferma la sua presenza a M&O di Parigi, primo importante appuntamento del 2018, vetrina internazionale dell’home decoration intesa nell’accezione più ampia, dove design e ricerca vengono declinati all’insegna della raffinatezza connaturata alla prestigiosa cornice.

Per l’occasione vari prodotti a-temporali sono proposti con nuove finiture che ne esaltano la capacità di rinnovamento e di inserirsi in contesti non solo contract ma anche residenziali, assecondando i canoni dell’estetica più attuale: il glamour, la grinta e l’eleganza del metallo e del marmo di Carrara.

Così le sedie a quattro gambe Zebra Pop e Zebra Antishock presentano un insolito contrasto tra il telaio con finitura ottone satinato ed i materiali – naturali o tecnici – della seduta, adatta agli usi più intensi (nel caso della versione Antishock solo su scocca bianca).

La stessa finitura viene applicata al basamento del tavolo Tiffany con base e colonna tonde e qui il contrasto si gioca con il piano in stratificato, con finitura Marmo di Carrara, anche questa inedita finitura: suggestione preziosa e naturale che si esalta nella forma tonda o quadrata e nelle proporzioni compatte, rispettivamente diametro da 60 a 80cm e da 60×60 a 80x80cm.

L’accostamento tra i due prodotti dà vita così a piccoli angoli arredati con gradevolezza, dove consumare una piccola pausa di relax o i semplici gesti del quotidiano.

Zebra Pop, design Luisa Battaglia

Scocca imbottita con anima in policarbonato.

Struttura a 4 gambe in acciaio tubolare ø mm 16 cromato, verniciato antracite o in finitura ottone satinato. Per uso interno. Impilabile grazie al nuovo carter sottoseduta.

Zebra Antishock, design Centro Stile SCAB

Scocca in policarbonato riciclabile. Impilabile. Per uso interno.

Struttura a slitta in tondino d’acciaio ø mm 11 cromato.

Struttura a 4 gambe in acciaio tubolare ø mm 16 cromato o in finitura ottone satinato.

Tiffany, design Centro Stile SCAB

Serie di basamenti con base e colonna tonde, in acciaio in diverse finiture.

Top disponibili con diverse dimensioni e finiture.