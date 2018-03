ROOF VIEW 4.0 Il “design con vista” firmato da Andrea Castrignano

Anteprima Fuorisalone 2018

Design al top: per il Fuorisalone 2018 Andrea Castrignano porta sul rooftop di un signorile edificio metropolitano comfort, home-tecnology e quella cura sartoriale per l’interior project che caratterizza il suo stile inconfondibile.

ROOF VIEW 4.0 è un elegante attico in cui convivono design, materiali pregiati, tecnologia ed eco sostenibilità in un’atmosfera inedita e contemporanea di respiro internazionale.

Anche quest’anno sarà l’Headquarters dello Studio Castrignano in via Adige 11 a Milano, nel “neonato” Romana Design District®, a ospitare la nuova installazione dell’interior designer.

Circondato da una jungla urbana di eleganti palazzi (attraverso le cui finestre si potranno scorgere alcuni dei progetti più significativi dello Studio) ROOF VIEW 4.0 vuole essere anche un omaggio all’architettura americana del secolo scorso rivoluzionata dalla visione di Frank Lloyd Wright.

Protagonista del progetto è un monoblocco in cortén dal forte impatto visivo (ed eco sostenibile grazie al cappotto isolante funzionale al risparmio energetico) attorno al quale si sviluppa un’ampia zona outdoor che diventa così un’estensione dello spazio abitativo interno, curata in ogni dettaglio per essere vissuta nel massimo comfort.

Molta attenzione è dedicata come sempre al progetto tailor made che si esprime in arredi e complementi disegnati secondo un preciso concept alla continua ricerca dell’equilibrio e dell’armonia fra l’individuo e l’ambiente circostante, in questo caso un elegante skyline metropolitano.

Dall’ampio terrazzo si accede quindi all’interno domestico caratterizzato da ambienti spaziosi, finiture e arredi ricercati, materiali preziosi, tecnologia di ultimissima generazione e originali giochi geometrici.

Una linea tratteggia sul soffitto, un gioco di segmenti che si rincorrono rivisitando il concetto di boiserie in chiave contemporanea con richiami allo stile “mid-century modern” americano.

Un ruolo fondamentale è come sempre affidato al colore che definisce spazi e volumi conferendo all’ambiente una forte personalità.

Un importante moodboard materico a tutta altezza racconterà ispirazioni e scelte dell’interior project in modo dinamico e creativo.