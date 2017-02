Quasimodo, la poesia di un tavolo. Tavolo scultoreo dall’inedita dinamica estetica

Intuizione, matericità e grande personalità sono la sintesi del tavolo Quasimodo che attrae a prima vista grazie alla forma inedita della base e al mood materico estremamente contemporaneo. Quasimodo è un tavolo scultoreo, esteticamente importante ma allo stesso tempo versatile, caratteristica che lo rende all’altezza di ogni situazione living e contract nella fascia medio-alta del mercato.

Mix materico d’impatto

Caratteristica principale di Quasimodo è la base formata da una composizione di poligoni irregolari in metallo verniciato. Estremamente originale e decorativa, la struttura metallica sostiene l’ampio piano proposto nella forma classica rettangolare o negli inediti e curiosi perimetri irregolari.

Interessanti le possibilità di scelta per i top disponibili in vetro nero o in cemento spazzolato. Quest’ultimo materiale rende possibile lavorare su spessori molto sottili che donano al tavolo maggior slancio e leggerezza.

La versatilità di Quasimodo

Quasimodo è un tavolo dal look importante ma non eccentrico facilmente inseribile in diversi contesti abitativi e contract, può essere posto in ogni living oppure utilizzato come scrivania direzionale o ampio tavolo riunioni.

Il DNA metallico di Ronda Design

La scelta e la lavorazione dei metalli è nel DNA dell’azienda che vanta esperienze pluridecennali nel settore. Ai plus di un’azienda industriale Ronda Design unisce design, cura artigianale e capacità di mixare diversi materiali per creare inediti prodotti per il living in una continua ricerca che esalta la qualità progettuale.

Scheda prodotto

Nome: Quasimodo

Design: Adriani&Rossi Edizioni

Azienda: Ronda Design marketed by App Design srl – Via A. Volta, 29 36010 Zanè (VI) – Tel. +39 04451850142 www.rondadesign.it – sales@rondadesign.it

Breve descrizione:

Misure: 220 x 120 cm

Materiali: base in metallo verniciato e top in vetro nero o cemento spazzolato.