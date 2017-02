Pop di Nardi

Utile, coreografico e multifunzione Pop è un tavolino d’appoggio utilizzabile anche come pratico e simpatico sgabello. Realizzato in resina fiberglass trattato anti-UV e colorato in massa per mantenere colori brillanti e inalterabili nel tempo, Pop mostra linee rigorose ma allo stesso tempo addolcite dalle forme arrotondate e senza spigoli di ogni elemento che lo compone.

Scheda prodotto

Nome: Pop

Design Raffaello Galiotto

Materiali: Resina fiberglass

Colori: bianco, antracite, tortora, caffè

Misure: Larghezza cm 44, Profondità cm 39,5, Altezza cm 38,5- Peso kg 1,5