PIMP YOUR CUP LA STREET ART SULLE TAZZINE, PARTE IL CONCORSO CAFFÈ KENON

L’espresso napoletano e la street art sono il binomio creativo dell’undicesima edizione del concorso “Pimp your cup 2017” organizzato da Caffè Kenon, per l’ideazione dei decori della collezione di tazzine e piattini. La gara tra disegnatori ha una forte connotazione social, i partecipanti infatti vedranno i loro progetti postati su Facebook, valutati e votati da migliaia di follower e perché no dai più importanti street artist italiani e internazionali, che saranno invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà a ottobre.

Il bando è rivolto ad artisti, designer, architetti, studenti, appassionati, che dovranno inviare entro il 31 luglio 2017 un disegno inedito ispirato a Napoli e all’arte di strada. Il progetto di writing potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica riconducibile in stampa: grafica, fotografia, illustrazione, testuale.

La scelta dell’arte urbana sta nella sua forza innovativa, capace di riqualificare i luoghi più diversi e animare gli oggetti, esprimendo con forme e colori il fermento attuale, creativo e sociale.

Gli artisti si lasceranno ispirare da caffè, street art e Partenope. Negli ultimi anni a Napoli si è registrato un grandissimo fermento, i più importanti street artist del mondo hanno realizzato maestosi murale. Da Banksy, la sua Madonna con pistola nel centro storico è l’unica opera realizzata in Italia a Jorit che ha disegnato San Gennaro, Maradona e il volto di Ael bambina rom; dall’argentino Francisco Bosoletti, noto per i suoi corpi plastici sospesi in atmosfere mitologiche che ha regalato alla città una bellissima Partenope, a Blu segnalato nel 2011 dal Guardian come uno dei dieci migliori street artist in circolazione, con l’internato realizzato sulla facciata dell’ex ospedale psichiatrico giudiziario. E tanti altri artisti in cui convive l’irriverenza, la leggenda, la contemporaneità.

Per partecipare al concorso basta scaricare il bando dal sito kenon.it, in palio per il vincitore un premio di mille euro, che vedrà realizzato il suo progetto grafico sulla nuova collezione Kenon di tazzine di design. L’obiettivo dell’azienda è promuovere la cultura e stimolare la creatività degli artisti, sostenendo la crescita delle loro forme di espressione, anche attraverso una grande visibilità mediatica nazionale e internazionale.