Nuove geometrie e finiture per il sistema Link System ed è sempre più ampia la collezione di contenitori Plan

Zalf presenta in anteprima alcune delle novità che saranno esposte allo stand di Gruppo Euromobil durante il prossimo Salone del Mobile.

Nuove geometrie e finiture per il sistema Link System, best-seller di Zalf firmato dal team design R&S di Zalf e Roberto Gobbo. È una soluzione di arredo che consiste in un sistema a spalla portante per il contenimento, home theater e home office.

Al Salone 2017 sarà protagonista una nuova versione con l’inserimento di fianchi intermedi che consentono di sovrapporre liberamente vani chiusi o aperti con geometrie traslate nei moduli di larghezza 135, 165 e 180 centimetri.

La già ricca gamma di colori e finiture viene ampliata con l’inserimento di tinte pastello, termostrutturati finitura legno e cretto ardesia che allude all’elegante texture della pelle.

Libreria Link System in termostrutturato Lignum Dark e Cretto Ardesia con ante a vetro Lalass, telaio in alluminio testa di moro e vetro trasparente fumé.

Dimensioni della composizione:

224 centimetri d’altezza, 542.8 di larghezza e 40.7 / 70 di profondità.

Anche la collezione Plan di Zalf – design R&S Zalf e Roberto Gobbo – si amplia con nuovi contenitori di varie dimensioni per il living, la zona notte o l’ufficio, in versione bassa o alta con gambe in vetro che conferiscono un piacevole senso di leggerezza.

I diversi elementi sono caratterizzati da un sottile “guscio” dallo spessore di 12 millimetri che contiene vani chiusi o a giorno, distribuiti secondo piacevoli geometrie asimmetriche.

Sono completati nella parte superiore da un top a forma di vassoio impreziosito dal vetro laccato o dal cretto ardesia, decoro che anche in questo caso richiama la texture della pelle.

Finiture:

Madia in termostrutturato Lignum Dark e Ardesia finitura seta e cretto. Gambe in vetro trasparente extra light.

Dimensioni della composizione:

73.2 centimetri d’altezza, 222.4 di larghezza e 54.8 di profondità.

Gruppo Euromobil @ Salone del Mobile 2017 – Padiglione 10 – Stand C19 D 18