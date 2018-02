Nell’anno del suo centenario Kaldewei al Salone del Bagno presenterà novità ed ampliamenti di gamma

Grande protagonista, come sempre, il materiale: l’acciaio smaltato, facile da pulire, naturalmente antibatterico e garantito 30 anni.

I piatti doccia si confermano uno dei segmenti trainanti del settore: di grandi dimensioni, installati a filo pavimento e disponibili in molti colori, consentono infinite composizioni – oltre 50.000 differenti – per ogni esigenza.

Nuovi ampliamenti di gamma anche per la famiglia di vasche da bagno Meisterstücke, a cui si aggiunge il modello Classic Duo Oval, disponibile ora anche con il sistema audio integrato Sound Wave.

Nuove forme e nuovi colori anche per la serie di lavabi Miena, disegnata da Anke Salomon e presentata in anteprima lo scorso anno a ISH, ora disponibile anche in tutte tonalità della Coordinated Colors Collections.