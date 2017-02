Nasce una nuova essenza di legno naturalmente scura: TEAM 7 lancia il rovere moka

Presentata a Imm Cologne la nuova essenza di legno rovere moka – studiata e sviluppata dall’azienda austriaca TEAM 7 insieme all’Università di Vienna – di colore naturalmente scuro e trattata solo con olio naturale che non sbiadisce e può essere facilmente riparata dai graffi e dalle ammaccature senza perdere il suo colore.

I legni molto scuri hanno un aspetto particolarmente raffinato e rappresentano una delle tendenze colore più attuali. Ad eccezione del noce, tuttavia, in Europa è difficile trovare essenze che possiedano questa caratteristica naturalmente, senza l’applicazione di vernici.

Ecco perchè TEAM 7, produttore austriaco di mobili in legno naturale dal design pluripremiato, assieme all’Università BoKu di Vienna (Università di risorse naturali e scienze della vita), ha sviluppato uno speciale procedimento tramite il quale il colore del legno si trasforma in modo naturale.

Arrivando là dove mai nessuno prima aveva provato nel settore del mobile, TEAM 7 ha quindi dato vita al rovere moka, un nuovo legno scuro allo stato naturale che conserva la superficie a poro aperto e con essa tutte le medesime proprietà positive presenti nelle essenze naturali TEAM 7. Tra queste rientrano la capacità di “respirare” e di regolare l’umidità dell’aria, l’azione antibatterica e antistatica e la grande facilità di cura e manutenzione. Il nuovo rovere moka, come ogni legno naturale, in caso di graffi o ammaccature può essere comodamente riparato, senza alcuna variazione nel colore.

Nel corso del 2017, la nuova essenza sarà disponibile per la collezione cubus pure per zona pranzo e living, per i tavolini lux e lift e per il tavolo tak con base in metallo.