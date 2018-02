L’O, la perfezione del cerchio… Orizzonti d’arredo senza confini

Essenziale nel design, dinamico per composizione, confortevole per misure ed ergonomia. L’O è un divano componibile che grazie alla combinazione dei cinque moduli proposti (modello base, modello convesso e concavo 30° e modelli concavo e convesso 90°) offre la possibilità di creare infiniti progetti d’arredo per ogni tipo di spazio.

Creatività senza misura

Curve, serpentine, cerchi e semicerchi: L’O è una collezione di sedute che trova nell’ampia versatilità progettuale uno stile dal grande impatto visivo ma allo stesso tempo misurato, rigoroso e pulito.

La sartorialità di Sitland e l’alta qualità dei materiali

Schienale e seduta dei singoli moduli seguono un unico e distinto segno. La base in tubo d’acciaio ad alta resistenza supporta sedute realizzate in poliuretano flessibile per un comfort elevato e una lunga durata nel tempo.

Proposto in diversi rivestimenti che spaziano dai tessuti alle pregiate pelli, ogni pezzo è realizzato con l’inconfondibile cura artigianale di Sitland.

Scheda prodotto

Nome: L’O

Design: Dorigo Design