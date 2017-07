Lixio per una villa di pregio: lucentezza no limits

Stile, eleganza, alto livello estetico: tutto ciò che richiama il marmo dà vita a spazi raffinati e lussuosi.

Come in questo living, uno spazio che sembra quasi astratto, in cui tutto si fonde in un unico colore: il bianco. Capace di riflettere la luce e ampliare gli spazi, il bianco conferisce all’ambiente uno stile minimalista e contemporaneo, in contrasto con alcuni degli arredi scelti, in stile vintage.

Nessun colore vivace a spezzare l’armonia, solo un tenue rosa scelto per il divano e per i fiori che decorano la stanza.

Entrare in questa stanza significa essere proiettati in uno spazio surreale: le ampie vetrate creano un tutt’uno tra interno ed esterno, invitando il visitatore ad osservare lo spazio esterno. Gli arredi stessi passano quasi inosservati, e così rivolti verso le vetrate sembrano voler esortare a sedersi e ammirare la natura verdeggiante, rilassandosi senza pensieri.

Un sipario, in cui la protagonista è la luce ed i giochi che crea con il pavimento, per cui è stato scelto, nella variante Bianco Carrara, LIXIO, il nuovo pavimento alla veneziana risultato della tecnologia innovativa Ideal Work.

LIXIO è il rivestimento decorativo e moderno che, in soli 5 mm di spessore, ricrea la bellezza del tradizionale pavimento alla veneziana caratterizzato da graniglie di marmo di alta qualità e pietre livellate. Per un lusso prêt-à-porter.

Personalizzabile nei colori, nel mix di graniglie scelte e nel grado di finitura, è un pavimento continuo (senza fughe) raffinato e molto resistente. LIXIO infatti resiste alle abrasioni ed ha una lunga durata, sia in interno che in esterno.

Non c’è spazio nel quale LIXIO non si possa inserire con classe: che sia storico o moderno, barocco o, come in questa villa, minimalista: il nuovo pavimento alla veneziana Ideal Work è versatile e si integra piacevolmente in qualsiasi contesto.

Ideal Work Lixio, la rivisitazione contemporanea più bella del terrazzo alla veneziana. Per spazi in cui la classicità sposa il minimalismo.