LIBERA, stile libero

Design Gino Carollo

Libreria a stile libero: nella composizione, nei materiali, nella flessibilità di utilizzo.

Libera è una libreria componibile magnetica bifacciale in legno e metallo verniciato. Gli elementi, realizzati con angoli a 45° o 90° si fissano tra loro attraverso un sistema magnetico che permette la massima libertà compositiva.

Poliedrica e tecnologicamente evoluta, Libera rappresenta la sintesi di funzionalità ed estetica: l’assenza di schienale dona un effetto molto leggero, lascia filtrare la luce e rende la libreria un elemento protagonista del palcoscenico casa. Soddisfa, inoltre, differenti esigenze d’arredo: dal divisorio basso per segnare un percorso a composizioni di più ampie dimensioni in altezza e larghezza.

Libera contiene, espone, esalta oggetti cari: l’ambiente ideale per antonomasia è il soggiorno, ma per leggerezza e libertà compositiva questa libreria può essere progettata anche per zone ingesso e per il reparto notte con interpretazioni di grande personalità.

Ricca la proposta di materiali e finiture a catalogo che spaziano tra 6 colorazioni del metallo e 4 essenze lignee.

Con Libera, continua il percorso di ricerca di Ronda Design che amplia costantemente il servizio e l’offerta di prodotti focalizzati su un design innovativo, sulla qualità dei materiali e sullo studio della massima libertà espressiva dei fruitori.