LE LUCI DI B LIGHT PER UN MINI LOFT A HONG KONG

Le luci di B Light illuminano un nuovo progetto privato, il mini loft dall’architetto Nelson Chow Chi-wai nella verde zona collinare di Kowloon, alle porte di Hong Kong. La funzionalità incontra il design rendendo l’appartamento ricco di personalità; “grande non è necessariamente meglio” come sostiene l’architetto: un progetto ragionato può trasformare anche il più piccolo degli spazi.

Lo spazio abitativo, nella scelta dei colori e delle soluzioni di illuminazione, trae ispirazione dalla potenza della luce naturale e dal verde rigoglioso che caratterizza la zona. L’appartamento è composto essenzialmente da un’area giorno, cucina e bagno. La zona notte, un’intima cuccetta rivestita in legno di pino, è sopraelevata ed è raggiungibile grazie ad una scala di legno, che richiama l’idea di una moderna casa sull’albero.

L’illuminazione curata da B Light è stata pensata per inserirsi perfettamente nel progetto ed enfatizzare l’armonia tra gli spazi, contribuendo a creare un’atmosfera accogliente e rilassata. Il minimalismo di KUBO, una famiglia di apparecchi da soffitto o parete dal design compatto e pulito, è stato scelto nella zona living in due modelli: Kubo 54 UP e Kubo 54 CL.

Kubo 54 CL è un proiettore architetturale da soffitto o parete, Kubo 54 UP è invece orientabile di 350 gradi sia sul piano orizzontale sia sul piano verticale. Ideali per valorizzare i particolari, i proiettori della famiglia Kubo, grazie alla loro struttura compatta e discreta si adattano e dialogano perfettamente all’interno di un ambiente moderno.

Sono disponibili con temperatura colore 2700K, 3000K e 4000K, con CRI93, in grado di soddisfare ogni esigenza e di adattarsi ad ogni ambiente.

INSERTO MEDIUM 65 CL, con una distribuzione luminosa perfettamente omogenea lungo tutta la superficie, è stato scelto dall’architetto per la zona pranzo. La forma lineare, la luce pura, la modularità e le grandi potenzialità illuminotecniche sono le caratteristiche di un apparecchio da soffitto utile e funzionale per valorizzare uno spazio architettonico.

L’apparecchio è disponibile nelle temperature colore 2700K, 3000K, 4100K e CRI93. Sono disponibili inoltre una gamma di ottiche, diverse finiture e lunghezze (da 530 a 2530 mm) per soddisfare ogni esigenza.

Linee pulite, scelta di materiali naturali come legno e pietra, accessori e complementi di design: l’appartamento è un mix perfetto tra city-style e funzionalità, senza perdere il contatto con il verde lussureggiante dell’esterno. L’architetto ha saputo creare un’atmosfera unica nel mini loft: urbana ma fresca. Le ampie finestre della zona living e la palette dei colori scelta, ispirati ai toni della terra, creano infatti una soluzione di continuità tra interno ed esterno.

Un connubio tra design, discrezione e alte prestazioni. Per il mini loft di Chow Chi-wai B Light ha saputo realizzare un progetto che rispecchia perfettamente il desiderio dell’architetto. La luce non solo traduce l’amore per le linee pulite e il design minimale, ma esalta in modo flessibile la continuità degli ambienti tra esterno ed interno.