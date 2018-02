Lagoon, la lampada di design in vetro e cuoio

Siru e Airnova hanno unito le proprie forze per produrre Lagoon, una lampada definita dalla fluida bellezza artigianale.

Legate dalla medesima filosofia progettuale – caratterizzata dal vocabolario stilistico moderno e l’artigianalità italiana più raffinata – Airnova e Siru hanno deciso di collaborare per la realizzazione di LAGOON, una nuova famiglia di lampade firmata Gian Paolo Venier.

Nata dalla creatività cosmopolita del designer e art director di base a Milano, LAGOON è una sintesi del know-how artigianale dei due marchi, in cui il vetro di Murano e le raffinate pelli italiane si mescolano per deliziare gli occhi degli spettatori. Il savoir-faire degli artigiani veneziani di Siru è sottolineato dalla forma non standard e fluida dell’oggetto e dal foro iconico – realizzato deformando il vetro mentre è ancora allo stato caldo – avvolto da esili stringhe di cuoio.

Completamente soffiato e lucidato a mano, ogni pezzo è unico e porta con sé la storia dell’artigiano che lo ha lavorato.



Disponibile nelle versioni sospensione e da tavolo, LAGOON è personalizzabile in due colori – trasparente e fumé – e due dimensioni – 45x28cm e 25x18cm. La collezione LAGOON arricchisce il catalogo Airnova Home e sarà lanciata ufficialmente dalla compagnia a Milano in occasione del Salone del Mobile 2018 (Pad. 10, Stand B05), 17-22 aprile.