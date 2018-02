LAGO presenta in anteprima Bold Table, il tavolo che sfida la forza di gravità

In occasione del Salone Internazionale del Mobile 2018, LAGO propone un nuovo tavolo asimmetrico e libero da ogni vincolo, che amplifica l’idea di convivialità.

Bold Table, il nuovo tavolo disegnato da Daniele Lago, sembra voler sfidare la forza di gravità, giocando su un sorprendente effetto di sospensione: il nuovo tavolo è sostenuto infatti da un solo supporto decentrato in grado di reggere il peso del top ultra sottile connotato da eleganti angoli smussati.

La magia sta nell’ombra, elemento fisico nero che elude la presenza di una base e dona stabilità assieme alla gamba di supporto.

L’assenza di gambe ingombranti permette di eliminare ogni vincolo e rende il tavolo confortevole e versatile, adatto ad ospitare più commensali contemporaneamente, amplificando il senso di convivialità e rendendo la condivisione il suo punto di forza.

Grazie ad approfonditi studi ingegneristici che ne hanno testato la solidità della struttura, Bold Table è estremamente stabile, nonostante il notevole sbalzo del piano.

Specifiche tecniche

Dimensioni: disponibile in due misure: 220 cm x 100 cm

Materiali: top in, gres supportato da una struttura metallica / gamba in metallo verniciato rosso / base in metallo verniciato nero