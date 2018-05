La versatilità al servizio delle idee: Corian® Solid Surface per la pelle decorativa della nuova sede di Omnicos

Inaugurata a settembre 2017, la nuova sede di Omnicos, azienda all’avanguardia

attiva nel settore della cosmesi, ha trovato una nuova ubicazione a Bagnolo Cremasco in provincia di

Cremona. Il segno distintivo del progetto architettonico affidato a Beppe Riboli Studio è la facciata

decorativa in Corian® Solid Surface nel colore bianco puro, che prende vita imitando il volo maestoso

di uno sciame di farfalle. La nuova sede, un’architettura altamente innovativa nel panorama locale

progettata mettendo al centro il benessere delle persone, si estende su oltre 8.000 metri quadrati

inclusi gli uffici e la produzione.

Omnicos è un’azienda in continua evoluzione basata sulla ricerca e l’innovazione operante nel

mercato della cosmesi per conto terzi dal 1998, e si colloca oggi tra i leader internazionali del settore.

Il progetto di Beppe Riboli riflette la filosofia aziendale basata sull’importanza della figura umana e del

lavoro di squadra. È una struttura costruita attorno a tre elementi centrali – l’headquarter, il tunnel di

collegamento e il laboratorio di Ricerca & Sviluppo – oltre a essere dotata di tecnologie rispettose

dell’ambiente e a impatto zero. Elemento principale del progetto architettonico, l’headquarter racchiude uffici, sale riunioni e spazi comuni dove dipendenti e clienti possono sentirsi a loro agio,

lavorando con creatività ed eccellenza alle innovazioni.

All’esterno, l’headquarter è caratterizzato da un elemento visivo di grande impatto, una facciata

decorativa in Corian® Solid Surface concepita per attirare gli sguardi, emozionare e stupire. Beppe

Riboli ha saputo sfruttare abilmente la versatilità del materiale per esprimere la propria visione

creativa e rendere unico il design leggero ed elegante di uno sciame di farfalle sulla superficie in

Corian® Solid Surface. La facciata traforata assume molteplici volti, retroilluminata con il buio,

splendente quando il sole riflette sulla sua superficie e dà vita a delicati giochi di luci e ombre.

L’elevatissima resistenza ai raggi UV e alle intemperie di Corian® Solid Surface lo rendono adatto

per applicazioni di facciate che conservano la loro bellezza a lungo nel tempo. Corian® Solid Surface

viene utilizzato da oltre dieci anni per centinaia di progetti di facciate in tutto il mondo ed è in grado di

offrire le medesime qualità estetiche e funzionali sotto diversi climi. La sua superficie bianca non

sbiadisce con il passare del tempo ed è già stata selezionata da numerosi architetti per facciate

frangisole, decorative o per facciate ventilate in combinazione con materiali isolanti, contribuendo

all’efficienza energetica degli edifici.

“Volevo fosse un’architettura leggera, sospesa, come uno sciame di farfalle. È un manifesto, si

mostra, comunica la filosofia e la creatività aziendale. La scatola, pelle esterna in Corian® è

attraversata e sorretta da onde sinuose, a formare spazi, vuoti e pieni, uffici, giardini, terrazze. Qui

tutto è bianco, pulito, asettico. L’elemento del progetto che rappresenta maggiormente l’idea è la

pelle in Corian®, le farfalle, ma credo sia più il risultato finale, la poesia, la leggerezza e la

delicatezza di un insieme architettonico in realtà così mastodontico.” spiega Beppe Riboli.

Le altre due aree che completano la nuova sede sono il tunnel di collegamento tra l’headquarter e la

produzione – un’architettura pulita, onirica e asettica, e il laboratorio di R&S denominato ‘Diamante’

per la sua particolare forma in pianta. Il laboratorio è una struttura vetrata che si affaccia sulla strada statale Paullese e lascia vedere i tecnici all’opera. È un mezzo per autocelebrarsi ma anche per

mettere in prima fila le persone che lavorano, ovvero il cuore dell’azienda e del Made in Italy.

La realizzazione e l’installazione degli elementi in Corian® Solid Surface sono state effettuate dalla

società Alpha AS.