La declinazione del BLU

Il divano di Selene Tunesi per Adele-C ora si veste di toni autunnali: pelle mandorla e tessuto tortora per i rivestimenti con struttura in noce canaletto.

DIVANO BLU – DESIGN SELENE TUNESI

Nell’ambiente domestico e pubblico il divano accoglie un universo di relazioni: per questo deve sapersi “adattare” in modo mutevole mantenendo il proprio carattere e la propria identità. BLU enuncia in questo modo la sua personalità offrendo, con l’essere profondo come il mare e come il cielo più intenso, una dimensione meditativa.

Nella versione aperta il divano offre una profondità di seduta maggiore ed un approccio più comodo e conviviale; nella versione chiusa i cuscini laterali connessi allo schienale attraverso un dettaglio prezioso, generano una configurazione più formale in cui la profondità di seduta è ridotta. Con un movimento di “ali” si svelano i dettagli di una inaspettata personalità: il sensuale legno massello del bracciolo che regge il cuscino con la sua vivace texture sul retro. Il brief di progetto è stato reso con un attento uso di materiali naturali e materici:

un frame in legno massello con giunti con finitura ottone brunito abbraccia volumi in pelle, tessuto o velluto dalle dimensioni generose. BLU è nobile, viene da lontano, è il luogo ideale per l’attesa, la riflessione contemplativa e la semplice, armoniosa tranquillità quotidiana.