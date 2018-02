KI (=energia vitale)

Design Studio 28

Materiali naturali e base scultorea

Ki è un tavolo il cui concept è ispirato alla leggerezza e all’essenzialità. Un giusto equilibrio tra forma e funzione caratterizzato da poche ma decise linee che trasmettono solidità e rigore e dalla base a raggiera

in metallo verniciato. KI (= giapponese: energie vitali dell’universo) evidenzia una elaborata e raffinata semplicità particolarmente adatta ad arredare con gusto contemporaneo e atmosfere confidenziali le stanze del living.

Alta possibilità di personalizzazione

La vasta proposta di piani in diversi materiali e forme garantisce la possibilità di una forte personalizzazione rispetto a preferenze ed esigenze. KI, infatti, è presentato con differenti piani in marmo, ceramica, vetro colorato e legno. Si può scegliere, inoltre, fra piani dalla forma rotonda, leggermente esagonale o rettangolare, quest’ultimo, declinato con piano in legno, è previsto anche nella versione XXL (lunghezza cm340 per cm120) con doppia base in metallo verniciato per soddisfare ogni esigenza di spazio.

Con KI, continua il percorso di ricerca di Ronda Design che amplia costantemente il servizio e l’offerta di prodotti focalizzati su un design innovativo, sulla qualità dei materiali e sullo studio della massima libertà espressiva dei fruitori.