K Concept, il nuovo pannello luminoso modulare di L&S che illumina e decora la cucina

Il, multinazionale italiana specializzata nella produzione diper interni dedicati ai settori del mobile e dell’allestimento di negozi e spazi espositivi, conferma il suo ruolo di innovatore assoluto introducendo il prodotto novità. Presentato in anteprima a SICAM 2017, K Concept è uno schienale luminoso disegnato dall’architettoche risponde alle più attuali esigenze nell’ambito della progettazione di cucine. Le sue caratteristiche distintive sono la

Basato sulla medesima tecnologia del pannello luminoso Solaris®, K Concept è un sistema modulare dalla composizione altamente personalizzabile appositamente studiato per la cucina, che funge da fonte di illuminazione ed allo stesso tempo decora l’ambiente. Il pannello è composto da due luci, controllabili in modo indipendente: la luce del pannello – dotata di funzione EDC (Emotion Dual Color) per variare la temperatura colore progressivamente da luce calda a luce fredda – e wall washer, una luce led che corre sul bordo superiore del pannello e che può essere utilizzata come luce di cortesia per creare atmosfera e caratterizzare l’ambiente quando non è necessario illuminare il piano di lavoro.

Le luci possono essere comandate e regolate anche tramite la nuova linea di sistemi di controllo L&S SMART, che comprende controller Touch e sensori dedicati alla dimmerazione della luce, alla gestione della temperatura colore (Emotion Dual Color) e alla scelta cromatica (RGB) in modalità wireless o, mediante connessione Wi-Fi, da smartphone o tablet.

Grazie ad un particolare design, K Concept può essere applicato anche a soluzioni esistenti. La parte inferiore del pannello, infatti, può essere dotata di uno zoccolo della stessa finitura della cucina, risultando perfettamente integrato al mobile.